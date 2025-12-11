Usa, Italia e Germania nel futuro Consiglio di pace per Gaza Washington definisce l’architettura diplomatica per la stabilizzazione della Striscia

Gli Stati Uniti hanno avviato la fase operativa del piano per Gaza delineando la composizione del futuro Consiglio di pace. Secondo fonti occidentali direttamente informate, Italia e Germania sono i primi Paesi ad aver ricevuto un invito formale a partecipare all’organismo, che dovrà accompagnare la transizione politica e il processo di ricostruzione della Striscia. Washington considera questo passaggio un tassello decisivo per dare continuità alla tregua in vigore e per stabilire un coordinamento internazionale stabile.

Il mandato del Consiglio di pace

Il Consiglio avrà il compito di supervisionare le fasi della stabilizzazione, facilitare il dialogo tra le parti e contribuire all’architettura amministrativa temporanea che dovrà reggere Gaza nei prossimi mesi. Sarà un organismo multilaterale, concepito per affiancare le istituzioni delle Nazioni Unite e per garantire una rappresentanza ampia dei partner coinvolti nel sostegno politico e finanziario alla ricostruzione.

La Forza internazionale di stabilizzazione

Parallelo al Consiglio di pace, e parte integrante dello stesso disegno, è il progetto di una Forza internazionale di stabilizzazione. Si tratta di un contingente con mandato Onu che dovrà operare sul terreno per garantire sicurezza, protezione dei civili e continuità degli accordi di cessate il fuoco. Indonesia, Azerbaigian, Turchia ed Egitto hanno già manifestato disponibilità a inviare soldati, configurando una presenza multinazionale con un forte contributo proveniente dall’area del Medio Oriente e dall’Asia.

Le implicazioni per l’Italia

Per l’Italia l’invito rappresenta un riconoscimento della propria posizione nel dossier mediorientale e dell’impegno diplomatico espresso negli ultimi mesi. Roma dovrà ora valutare tempi, forme e portata della propria partecipazione, tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza sia del peso politico che un coinvolgimento diretto comporta a livello europeo e internazionale. Il governo sta seguendo da vicino l’evoluzione del piano, in attesa di ulteriori dettagli da Washington. Il quadro nella Striscia resta drammatico, con condizioni umanitarie aggravate dal maltempo e da una tregua che, pur reggendo, non ha ancora garantito un miglioramento sostanziale della vita quotidiana dei civili. La costruzione del Consiglio di pace e della forza internazionale rappresenta, nelle intenzioni statunitensi, il primo passo verso una cornice di stabilizzazione più solida, ma la situazione sul terreno continua a mostrare un equilibrio fragile.