Gaza: presidente Anp incontra Meloni, grazie Italia per assistenza umanitaria Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale palestinese "Wafa"

Il presidente dell'Autorita' nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, anche noto come Abu Mazen, ha ringraziato l'Italia per "l'assistenza umanitaria fornita al nostro popolo nella Striscia di Gaza", per le cure ai bambini palestinesi feriti, per l'addestramento della polizia palestinese e per la partecipazione alla missione europea Eubam Rafah. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale palestinese "Wafa", secondo cui Abbas ha rilasciato queste dichiarazioni durante il suo incontro di oggi a palazzo Chigi con il premier italiano, Giorgia Meloni. Nell'occasione, il presidente dell'Anp ha espresso apprezzamento per gli sforzi del presidente del Consiglio italiano nel "rafforzamento delle relazioni bilaterali", sottolineando "gli storici e rinnovati legami che uniscono i due Paesi ei due popoli amici".

Abbas è inoltre passato in rassegna gli ultimi sviluppi della questione palestinese e gli sforzi in corso per consolidare la cessazione del fuoco e far entrare gli aiuti umanitari a Gaza. Il presidente palestinese ha confermato l'attuazione della seconda fase del piano del presidente statunitense, Donald Trump , che "garantisce la consegna delle armi di Hamas e delle altre fazioni armate, la presenza di un'unica polizia palestinese legittima, il ritiro israeliano dal settore di Gaza, l'assunzione da parte dello Stato di Palestina della piena responsabilita' sulla Striscia e l'avvio della ricostruzione".

Abbas ha ribadito al contempo il rifiuto di "qualsiasi spostamento forzato della popolazione, la necessita' di una calma generale in Cisgiordania che ponga fine agli insediamenti e ai tentativi di annessione, fermi il terrorismo dei coloni, ottenga il rilascio dei fondi palestinesi bloccati e ponga fine agli attacchi contro i luoghi santi islamici e cristiani". Dopo l'incontro con la premier a palazzo Chigi, Abbas fara' anche tappa in qualita' di ospite d'onore a Roma Atreju 2025, la tradizionale festa di partito di Fratelli d'Italia, nei giardini di Castel Sant'Angelo. (Ris) NNNN