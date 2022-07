Covid, Fauci: "Nostro lavoro non è finito: servono vaccini più potenti" "Arriveranno altri coronavirus che complicheranno molto la situazione"

"Il nostro lavoro non e' finito e c'e' bisogno di approcci innovativi alla creazione di vaccini piu' durevoli e potenti contro i coronavirus presenti e che arriveranno": lo ha detto Anthony Fauci nell'ambito della Conferenza di esperti della Casa Bianca sul futuro delle immunizzazioni contro il Covid. Nonostante solo un mese fa la Food and drug administration Usa abbia raccomandato a Pfizer e Moderna di andare avanti con la produzione di una nuova formula dei loro vaccini diretta alla variante Omicron, gli scienziati riconoscono la necessita' di prodotti "a piu' ampio spettro". Capaci cioe' di agire contro diverse mutazioni dei Coronavirus. Secondo Fauci, consigliere medico del presidente Biden, se l'obiettivo ultimo resta ovviamente un vaccino universale contro il Covid, al momento una delle strade potrebbe essere la creazione di una immunizzazione intranasale, ossia spray che blocchi l'ingresso del virus dalle mucose. Ammettendo che la messa a punto di vaccini diventa "sempre piu' complicata per l'emergere di nuove varianti e sotto-varianti", l'immunologo ha osservato che un prodotto "nasale agirebbe a livello locale stimolando l'immunita' e cosi' proteggendo non solo contro la malattia, ma contro la sua acquisizione, il suo ingresso e quindi la sua trasmissone". "Questo - ha concluso Fauci - sarebbe il Santo Graal"