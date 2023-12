Cassieri al supermarket con un super stipendio da 5000 euro: ecco dove In Italia non è possibile neanche il salario minimo... pensare a questo poi...

Sì, si può fare il cassiere ed essere felice. Realizzato. Almeno economicamente. Il salario di un dipendente presso un supermercato ammonta a 5000 euro. Questa è la cifra che i dipendenti di Aldi Suisse percepiranno mensilmente in Svizzera, distribuita su 13 mensilità. L'azienda ha dichiarato che a partire dal 2024, lo stipendio sarà aumentato a 4700 franchi, corrispondenti a circa 4970 euro, con un incremento dell'1%. Jerome Meyer, Country Managing Director di Aldi Suisse, afferma: "I nostri collaboratori svolgono un lavoro eccellente ogni giorno, e desideriamo premiare il loro impegno. Naturalmente, vogliamo garantire il loro benessere finanziario anche in periodi economicamente difficili".

L'aumento salariale generale previsto per l'anno successivo è del 1%. La grande catena di distribuzione annuncia l'aumento del salario minimo a 4700 franchi (su 13 mensilità), rispetto ai precedenti 4646 franchi. In aggiunta all'incremento salariale, l'azienda sottolinea che tutti i dipendenti riceveranno un pacchetto vantaggioso di benefit, comprensivo di un bonus una tantum e un buono acquisto. Inoltre, gli apprendisti beneficeranno di un abbonamento gratuito per la telefonia mobile.

Aldi ha costantemente incrementato i salari ogni anno dal suo ingresso sul mercato nel 2005.

La compagnia comunica: "La nostra azienda offre sempre più vantaggi ai suoi collaboratori, tra cui cinque settimane di ferie per tutti, quattro settimane di congedo di paternità, e 18 settimane di maternità retribuite al 100%, oltre alla copertura dei due terzi dei contributi pensionistici. Gli apprendisti, indipendentemente dall'età, hanno diritto a sei settimane di ferie e, a partire dal 2024, riceveranno un abbonamento gratuito per la telefonia mobile da parte di Aldi Suisse Mobile".