La salute del mondo e le pillole da leggere tutti i giorni Zone calde e situazioni particolari da conoscere per avere un quadro della vera temperatura

Nigeria: almeno 18 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in una serie di attentati suicidi sabato pomeriggio, hanno detto funzionari locali.

Cisgiordania: Israele ha affermato che legalizzerà cinque insediamenti che il paese precedentemente considerava illegali.

Afghanistan: i funzionari talebani hanno partecipato a una conferenza di inviati globali nel paese guidata dalle Nazioni Unite, ma solo dopo che le donne afghane sono state escluse .

India e Cina hanno truppe lungo un confine non delimitato e conteso in alcuni dei territori più inospitali del mondo. Ne potrebbe derivare un conflitto pericoloso.

Libano: gli Stati Uniti sono nel mezzo di un’intensa spinta diplomatica per prevenire una guerra totale tra Israele e Hezbollah .

Regno Unito: in vista del voto di questa settimana, molti giovani nelle città settentrionali inglesi di Liverpool e Manchester affermano di sentirsi disillusi dalla politica .

Guerra in Ucraina: Mosca ha mantenuto un ritmo devastante negli attacchi contro le città ucraine, provocando la morte di dozzine di civili. Le truppe russe hanno utilizzato motociclette e dune buggy per assaltare le trincee, spesso investendole una grandinata di colpi di arma da fuoco.

Fuga: un giovane nepalese, di fronte a cupe prospettive di lavoro, si è arruolato nell'esercito russo. Uscire si trasformò in una storia degna di Hollywood.

Iran: le elezioni iraniane vanno al ballottaggio. Gli elettori iraniani hanno sfruttato le elezioni presidenziali di venerdì per segnalare il loro malcontento nei confronti del sistema di governo clericale, arrancando verso le urne in numeri record per aiutare due candidati zoppicando al ballottaggio. La scelta finale sarà tra un ex ministro della sanità riformista, il dottor Masoud Pezeshkian, e un ex negoziatore nucleare ultraconservatore, Saeed Jalili. Nessuno dei due ha ottenuto più del 50% dei voti. Ma l'affluenza alle urne rifletteva il pessimismo sul fatto che un nuovo presidente potesse determinare un cambiamento: devono governare con l'approvazione finale del leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei.