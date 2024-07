Biden avverte sulle conseguenze di una sentenza della Corte Suprema su Trump La vicenda a un tribunale minore: dovrà stabilire se Trump ha agito come presidente o come persona

Il presidente Joe Biden ha avvertito che una sentenza della Corte Suprema che concede ai presidenti una vasta immunità dalla persecuzione renderebbe Donald Trump "più incoraggiato a fare ciò che vuole" se venisse rieletto. Dopo una performance deludente nel dibattito contro Trump, Biden ha esortato gli americani a riflettere attentamente sulla loro decisione elettorale, sottolineando che non ha intenzione di ritirarsi dalla corsa. Criticando la decisione della maggioranza conservatrice della corte, Biden ha dichiarato che ora spetta al popolo americano "fare ciò che i tribunali avrebbero dovuto fare ma non faranno". Durante i suoi brevi commenti, Biden non ha menzionato il dibattito della scorsa settimana e non ha risposto alle domande, lanciando un messaggio insolitamente politico dalla Casa Bianca.

Trump cerca di annullare il verdetto sui soldi segreti a New York

Gli avvocati di Trump hanno chiesto a un giudice di New York di annullare la sua condanna e di ritardare la sentenza, citando la recente decisione della Corte Suprema. Sostengono che alcuni elementi di prova introdotti nel caso dovrebbero essere esclusi poiché riguardano atti ufficiali presidenziali protetti dall'immunità.

Termini della Corte Suprema

La Corte Suprema ha stabilito per la prima volta che gli ex presidenti godono di una vasta immunità dalla persecuzione, decisione che ritarderà il processo di Trump fino a dopo le elezioni di novembre.