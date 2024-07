Biden ammette: «Mi sono addormentato durante il dibattito» Sempre più esponenti democratici dubbiosi sulla ricandidatura del presidente

Il presidente Biden è apparso confuso o svogliato nelle settimane e nei mesi precedenti il ??suo devastante dibattito della scorsa settimana, secondo funzionari attuali ed ex che hanno affermato che gli errori sembravano diventare sempre più frequenti, più pronunciati e più preoccupanti .

Biden, 81 anni, a quanto pare non è sempre così: molti di coloro che erano con lui nei giorni successivi al dibattito lo hanno descritto come attento, coerente e capace. Ma secondo molti, oggi non è più lo stesso di quando entrò in carica tre anni e mezzo fa.

Parlando ieri in Virginia, Biden ha ammesso di essersi “addormentato sul palco” durante il suo disastroso dibattito della scorsa settimana, attribuendo la sua performance al fatto di aver viaggiato “intorno al mondo un paio di volte” nelle due settimane precedenti. "Non è una scusa ma una spiegazione", ha detto.

Avversario: Donald Trump, 78 anni, ha mostrato negli anni i propri segni di cedimento e fa spesso affermazioni incoerenti. Anche se gli elettori hanno espresso preoccupazione per la sua età, le loro preoccupazioni su di lui non sono state della stessa misura di quelle su Biden.

Ansia crescente: una serie di funzionari democratici che in precedenza avevano sostenuto Biden hanno reso pubbliche le loro preoccupazioni per la prima volta.