Francia, alle 20 i primi exit-poll: cresce il timore di disordini Affluenza record, appena superato l'81 per cento di votanti. Nei piccoli comuni chiusura alle 18.

Cresce la tensione in Francia e nelle strade di Parigi in particolare in vista dell'annuncio dei primi exit-poll, alle 20. Preoccupati per i rischi di disordini, i commercianti degli Champs-Elysées stanno cominciando a barricare i loro negozi con pannelli di metallo. Alcuni, i più eleganti, hanno predisposto enormi griglie a prova di sfondamento, come il grande store di Louis Vuitton sulla celebre avenue. Banche e negozi di informatica hanno preceduto tutti e sono blindati da ieri, dopo aver rinunciato all'apertura domenicale.

Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà alle 18.30 all'Eliseo il premier Gabriel Attal e i capi dei partiti che compongono la maggioranza uscente. È quanto apprende Le Figaro. Secondo quanto riporta Bfmtv, Macron terrà questa riunione per seguire insieme i risultati elettorali. In Francia si tiene oggi il secondo turno delle elezioni legislative anticipate, convocate da Macron a sorpresa a seguito dell'esito delle europee. Nella maggior parte dei Comuni in cui si vota i seggi chiuderanno alle 18, mentre nelle grandi città - come Parigi, Tolosa e Lione - si potrà votare fino alle 20. I primi exit poll verranno diffusi alle 20, alla chiusura delle urne.