Marine Le Pen dichiarata ineleggibile: la vicenda della truffa ai danni dell'UE colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici, condannandola all'ineleggibilità immediata

Il tribunale di Parigi ha dichiarato Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (RN), colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici, condannandola all'ineleggibilità immediata. Questa sentenza rappresenta un colpo significativo alle sue ambizioni politiche, in particolare in vista delle elezioni presidenziali del 2027.?

Le origini dell'inchiesta

L'indagine ha avuto inizio nel 2014, quando l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha iniziato a esaminare l'uso dei fondi destinati agli assistenti parlamentari da parte degli eurodeputati del Front National (FN), ora RN. Si sospettava che tali fondi fossero stati utilizzati per pagare personale che, invece di svolgere attività legate al Parlamento Europeo, lavorava direttamente per il partito in Francia. L'OLAF ha stimato che tra il 2004 e il 2016 siano stati indebitamente utilizzati circa 4,5 milioni di euro.

Il processo e le accuse

Nel dicembre 2023, la procura di Parigi ha formalizzato le accuse contro Marine Le Pen e altri 26 membri o ex membri del RN, tra cui suo padre Jean-Marie Le Pen. Le accuse principali riguardavano il "detrimento di fondi pubblici" e la "complicità" in tali attività. Il processo, iniziato il 30 settembre 2024, ha evidenziato come il partito avesse orchestrato un sistema sistematico per utilizzare i fondi europei destinati agli assistenti parlamentari al fine di finanziare le proprie operazioni interne. ?

La sentenza e le sue implicazioni

Il tribunale ha ritenuto Marine Le Pen colpevole, imponendole una pena di ineleggibilità immediata, impedendole così di candidarsi alle future elezioni. Oltre a lei, altri otto eurodeputati e dodici assistenti sono stati condannati per le medesime accuse. La corte ha sottolineato che l'operazione, durata 14 anni, è stata concepita per affrontare le difficoltà finanziarie del partito, deviando sistematicamente fondi pubblici europei. ?

Reazioni e prospettive future

Marine Le Pen ha annunciato l'intenzione di appellarsi contro la sentenza, definendo il processo un tentativo di eliminare la sua carriera politica. Tuttavia, l'ineleggibilità immediata complica seriamente le sue prospettive per una candidatura alle presidenziali del 2027. All'interno del RN, questa condanna solleva interrogativi sulla futura leadership del partito e sulla necessità di individuare un nuovo candidato di punta per le prossime competizioni elettorali. Questa vicenda rappresenta un momento cruciale per la politica francese, evidenziando le conseguenze legali di pratiche illecite nell'utilizzo di fondi pubblici e ponendo interrogativi sul futuro del movimento politico guidato da Marine Le Pen.