Pillole dal mondo che è meglio conoscere per valutarne lo stato di salute I viaggi scanzonati di Orban che un'Europa sbagliata manda in giro in suo nome ma non per conto

Gaza: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Hamas hanno entrambi rilasciato dichiarazioni che hanno ridotto le possibilità di raggiungere un compromesso sul futuro del territorio – o una tregua.

India: il primo ministro Narendra Modi ha incontrato Vladimir Putin a Mosca, dimostrando la determinazione dell’India a restare vicina alla Russia nonostante le pressioni occidentali.

Ungheria: il primo ministro Viktor Orban ha sorpreso l'Europa presentandosi a Pechino per colloqui con il leader cinese Xi Jinping .

Russia: un drammaturgo e un regista teatrale sono stati condannati a sei anni di carcere per aver “giustificato il terrorismo” nella loro commedia sullo Stato islamico.

Tempesta tropicale Beryl: almeno quattro persone sono state uccise mentre la tempesta ha colpito Houston e le autorità hanno avvertito che potrebbero essere necessari giorni per ripristinare l'elettricità.

Hajj: Un gran numero di pellegrini si affida a tour operator illeciti per eludere il processo di autorizzazione ufficiale , rendendo loro difficile l'accesso alle misure di sicurezza salvavita.

Alec Baldwin: un giudice ha stabilito che il ruolo dell'attore come produttore di “Rust” non era rilevante per il suo processo con l'accusa di omicidio colposo durante le riprese del direttore della fotografia del film.

Danimarca: poiché destinazioni come Venezia impongono restrizioni ai turisti, Copenaghen sta tentando un approccio diverso: premiare i visitatori che agiscono in modo responsabile.

Giappone: il calo dello yen rispetto al dollaro ha minato i piani per il più grande rafforzamento militare nella storia del dopoguerra.

Intrattenimento: Paramount e Skydance hanno concordato una fusione, rendendo il rampollo della tecnologia David Ellison il nuovo magnate di Hollywood .

Boeing: il produttore di aerei si dichiarerà colpevole di un'accusa di crimine per due incidenti mortali di jet 737 Max.

Catene di fornitura globali: l’amministrazione Biden sta cercando di persuadere le aziende straniere a investire nella produzione di chip negli Stati Uniti per attenuare le preoccupazioni sulla sicurezza in Cina.

SpaceX: un'indagine del Times ha scoperto che Elon Musk ha sfruttato le missioni concorrenti delle agenzie federali nella sua ricerca dei viaggi spaziali.