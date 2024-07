Israele-Libano, rischio escalation del conflitto sempre più reale Le minacce di Iran e Turchia non fermano i raid in risposta alla strage di bambini nel Golan

I diplomatici occidentali si sono dati da fare per impedire un'ondata di combattimenti lungo il confine tra Israele e Libano dopo che un razzo proveniente dal Libano ha ucciso almeno 12 bambini e adolescenti sabato in un campo da calcio in una città araba drusa sulle alture occupate del Golan.

Israele ha incolpato Hezbollah, un gruppo libanese sostenuto dall'Iran che ha attaccato Israele in solidarietà con Hamas, per l'attacco. Hezbollah ha negato la responsabilità.

È stato l'assalto più mortale in territorio controllato da Israele da quando Israele e Hezbollah hanno iniziato a scambiarsi missili e razzi in ottobre, e Israele ha reagito ieri mattina con attacchi in tutto il Libano. La risposta israeliana è stata breve, ma i timori che le ricadute del lancio del razzo avrebbero portato a una guerra totale sono rimasti.

Per ora, i funzionari israeliani affermano di essere ancora aperti a una risoluzione diplomatica. Un portavoce del Ministero degli Esteri israeliano ha affermato in una dichiarazione di ieri che una guerra su vasta scala potrebbe ancora essere evitata tramite l'applicazione di una risoluzione ONU del 2006 mai implementata che creerebbe una zona demilitarizzata nel Libano meridionale.

Un silenzio attonito di lutto collettivo è calato sulla città di Majdal Shams dopo l'attacco. "Siamo ancora nell'incubo", ha detto un residente.

I negoziatori di Israele, Qatar e Stati Uniti si sono incontrati a Roma per riprendere i colloqui su un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza , che si erano arenati a causa di questioni chiave, in particolare sulla misura in cui le forze israeliane sarebbero rimaste nel territorio durante una tregua.