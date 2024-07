Kate, la linea dura con Meghan: la verità sulla frase razzista La biografia della principessa del Galles rivela retroscena inediti sulla famiglia reale

Un re disposto alla benevolenza verso i reprobi, ma incapace di affrontare situazioni di scontro. Un erede al trono ostinato, che non fa sconti a nessuno, neanche al fratello un tempo amatissimo. Una principessa normalmente votata alla pazienza, ma che sceglie la linea durissima contro chi minaccia la reputazione della famiglia. Sono questi gli ingredienti della seconda puntata delle anticipazioni del libro “Katherine, The Princess of Wales” di Robert Jobson, pubblicate ieri dal Sunday Mail.

L'accusa di razzismo e la risposta di Kate

Quando Harry e Meghan accusarono la famiglia reale di razzismo nel 2021, senza fare nomi ma escludendo Elisabetta e Filippo, la reazione del Palazzo fu immediata. Un comunicato ufficiale conteneva la frase “i ricordi possono variare”, interpretata come un modo elegante per suggerire che i due stessero mentendo. Fino a ieri si pensava che quelle parole fossero di Elisabetta. In realtà, rivela Jobson, l'espressione fu ideata da Catherine, indignata più di William, che poco dopo dichiarò pubblicamente: “la famiglia è tutt’altro che razzista”.

L'errore di valutazione di Harry

Jobson racconta anche che Harry era convinto che l'idea sua e di Meghan di trasferirsi all'estero, lavorando part-time per la famiglia, sarebbe stata accettata da Elisabetta. Un errore di valutazione che portò a tutto ciò che seguì. Elisabetta escluse qualsiasi ipotesi alternativa al ruolo di principe a tempo pieno a Londra, costringendo Harry a trasferirsi in Canada e poi in California senza titolo e senza un reddito stabile. Da qui, le interviste a Oprah Winfrey, il libro di accuse e il documentario di Netflix.

La spina nel fianco del re

Nel 2024 è tardi per riflettere su cosa si sarebbe potuto fare per evitare le valanghe di gossip rilasciate da Harry. Ma una cosa è certa, come scrive Jobson: “the Harry problem” è una spina nel fianco del re. La preoccupazione è su cosa accadrà quando Harry finirà i soldi, data la sua incapacità di guadagnare se non raccontando i fatti privati della famiglia. Il libro di Jobson promette di essere una lettura imperdibile per chi vuole comprendere meglio le dinamiche interne alla famiglia reale e la complessa figura della principessa Catherine, che in questo caso, ha mostrato una determinazione e una durezza inaspettate.