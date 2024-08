Negli States e liberi gli ostaggi della Russia: «La loro prova brutale è finita» Accolti dal presidente Biden e dalla candidata Kamala Harris

Il presidente Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno accolto a casa gli americani che erano stati liberati dalla custodia russa, tra cui il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, alla Joint Base Andrews nel Maryland ieri sera. "La loro brutale prova è finita e sono liberi", ha detto Biden in precedenza nel corso della giornata.

Il complesso accordo per la loro liberazione, concluso dopo elaborate trattative che hanno coinvolto sette Paesi, è stata una vittoria diplomatica per Biden, che da tempo si è impegnato a riportare a casa gli americani imprigionati. In totale, sedici persone sono state rilasciate dalla Russia e, in cambio, otto persone sono state liberate dall'Occidente.

In una dichiarazione, la famiglia di Gershkovich ha ringraziato Biden e altri funzionari per aver contribuito a garantire il suo rilascio dopo 16 mesi in una prigione russa. Alla base aerea, dopo essere sceso dall'aereo e aver parlato con Biden e Harris, Gershkovich ha abbracciato un membro della famiglia e l'ha sollevata in aria.

Analisi: Il perno dell'accordo per la Russia era il rilascio dell'assassino Vadim Krasikov da una prigione tedesca, che il presidente Vladimir Putin aveva cercato a lungo. "La Russia ha approvato una legge nel 2006 che ha formalmente consentito l'uccisione extragiudiziale all'estero di coloro che Mosca accusa di estremismo e terrorismo", ha affermato Neil MacFarquhar, un reporter del Times che ha seguito il Cremlino per anni. "Agli occhi del Cremlino, l'assassinio di Krasikov a Berlino di un leader separatista ceceno che la Russia ha etichettato come terrorista era legittimo".

Gli americani liberati sono Gershkovich, 32 anni; Alsu Kurmasheva, 47 anni, redattrice russo-americana di Radio Free Europe/Radio Liberty, arrestata anche lei l'anno scorso; e Paul Whelan, 54 anni, ex marine arrestato nel 2018.

In Russi l'accordo ha rappresentato un trionfo di altro genere per Putin, che può usarlo per sottolineare la sua lealtà nei confronti degli agenti russi arrestati all'estero.