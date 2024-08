I 22 iraniani consegnati da Biden nelle mani dei torturatori degli ayatollah Guardie della Rivoluzione islamica reclutate da Cia e Mossad per compiere l'attentato ad Haniyeh

Nel buio delle celle del famigerato carcere di Evin, a Teheran, si consumano storie che il mondo esterno difficilmente può immaginare. Tra queste, quella dei ventidue iraniani accusati di essere spie al servizio del Mossad, e quindi, nemici dello Stato, assume contorni inquietanti e complessi, capaci di scuotere le fondamenta stesse delle dinamiche geopolitiche internazionali.

Questi ventidue individui, considerati dall'intelligence iraniana come traditori e spie sioniste, sono stati incarcerati in seguito a una drammatica e controversa operazione di controspionaggio. Ma ciò che rende la vicenda ancora più inquietante è il modo in cui i loro nomi sono arrivati nelle mani delle autorità iraniane: non attraverso indagini meticolose o operazioni segrete dei servizi di sicurezza degli ayatollah, ma per mezzo di un atto di politica internazionale dall'esito incerto.

Secondo fonti riservate, la lista di questi presunti traditori sarebbe stata consegnata direttamente dalla CIA, su autorizzazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Una mossa che lascia perplessi, visto che ha portato all'arresto di cinque membri delle Guardie della Rivoluzione Islamica, figure chiave del regime iraniano, con accesso a informazioni di estrema rilevanza. Uomini ritenuti di assoluta fiducia, che avrebbero perfino avuto la possibilità di infiltrarsi nell’appartamento dove si trovava Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, poco prima della sua morte.

Questo gesto di Biden, che ha informato della sua decisione anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha scatenato reazioni contrastanti. Netanyahu, infatti, si è dichiarato contrario alla consegna di tali informazioni, in netto contrasto con la posizione del Mossad. La Casa Bianca ha giustificato la sua azione come un tentativo di ridurre le tensioni con Teheran e di moderare la prevedibile risposta iraniana alla "neutralizzazione" di Haniyeh, avvenuta con un attacco mirato. Ma la realtà è che questo atto ha aperto un nuovo fronte di dibattito sulle modalità con cui gli Stati Uniti intendono gestire la loro leadership internazionale, in un momento di grande incertezza.

Le implicazioni di questa vicenda sono profonde. Non si tratta solo di una questione di tattica militare o di intelligence. La decisione di consegnare delle proprie fonti operative a un avversario è qualcosa che scuote le fondamenta stesse del mondo dello spionaggio, dove la lealtà e la protezione delle risorse umane sono principi inviolabili. È una mossa che rischia di compromettere la fiducia tra alleati, di innescare una crisi all’interno delle agenzie di intelligence e di destabilizzare ulteriormente un Medio Oriente già in fiamme.

Mentre a Washington si cerca di giustificare l'accaduto come una manovra di alta diplomazia, il ritorno dei cittadini americani dal Libano suona come un ulteriore segnale di allarme, preludio forse a nuove tempeste. Nella realtà complessa e pericolosa della politica internazionale, ogni azione ha conseguenze che vanno ben oltre l’intento originale. E questa vicenda, con il suo carico di segreti, tradimenti e morti, non fa eccezione.

I ventidue disgraziati iraniani, oggi rinchiusi a Evin, sono il simbolo di un gioco di potere in cui le vite umane diventano semplici pedine. Un gioco in cui, ancora una volta, l'umanità viene sacrificata sull'altare della politica. È la solita guerra sporca degli americani, che lascia massacrare chi scommette sulla libertà che promettono, come accaduto in Afganistan, con le migliaia di persone (soprattutto donne) che hanno collaborato e per poi essere lasciate nelle mani dei sanguinari talebani.