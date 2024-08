La grande sfida di Harris e Walz al molosso Trump: i sondaggi dicono sì L'ex presidente è furente: ora accusa la rivale di usare l'Ai per creare immagini forti dei comizi

Mentre una competizione rivisitata prende forma, la tradizionale crisi politica di agosto ha lasciato il posto a una raffica di comizi, interviste e apparizioni pubbliche. Il blitz estivo arriva appena una settimana prima dell'inizio della Democratic National Convention a Chicago, dove la nuova lista cercherà di mantenere lo slancio creato da una presentazione di una settimana alla nazione.

Entrambe le candidature presidenziali sono andate a ovest nel fine settimana, con Donald Trump che ha tenuto un comizio nel Montana e raccolte fondi in Wyoming e Colorado, mentre Kamala Harris e il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, hanno tenuto eventi negli stati chiave dell'Arizona e del Nevada prima di dirigersi a una raccolta fondi a San Francisco.

Dal primo comizio di Harris e Walz all'inizio della scorsa settimana, i democratici si sono trovati in una posizione sorprendente: in attacco. Harris ora è in testa a Trump in una media di sondaggi nazionali e in alcuni stati chiave da vincere, ha scoperto un sondaggio del Times/Siena College. Ecco cinque spunti dalla prima settimana della campagna Harris-Walz .

Nella sua prima intervista dopo la conclusione della campagna elettorale, il presidente Biden ha affermato che era fondamentale per il Partito Democratico sconfiggere Trump e lo ha accusato di essere un alleato del Ku Klux Klan .

L'ex presidente ha dichiarato falsamente sui social media che Harris aveva utilizzato l'intelligenza artificiale per creare immagini e video falsi della grande folla presente ai suoi comizi.