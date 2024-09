Netanyahu rifiuta il cessate il fuoco: «Incoraggeremmo uccisione ostaggi» La fine della guerra solo "quando Hamas non governerà più Gaza"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le richieste degli alleati, dei manifestanti e delle famiglie degli ostaggi per un cessate il fuoco immediato a Gaza che faciliterebbe il ritorno degli ostaggi, ribadisce il suo rifiuto di accettare una tregua che comporterebbe il ritiro di Israele dal territorio.

In una conferenza stampa in difesa dei suoi piani, Netanyahu ha chiesto quale messaggio avrebbe inviato ad Hamas se Israele avesse ceduto sotto pressione dopo la morte di altri ostaggi: "Uccidete gli ostaggi e otterrete delle concessioni?" Ha aggiunto che la fine della guerra sarebbe arrivata solo "quando Hamas non governerà più Gaza".

I suoi commenti sono arrivati dopo scioperi e proteste in migliaia di scuole primarie e in diversi comuni, reti di trasporto e ospedali in tutto il paese. Un tribunale ha ordinato ai leader sindacali di interrompere lo sciopero dei lavoratori nel pomeriggio.

La Gran Bretagna ha annunciato che avrebbe sospeso le esportazioni di alcune armi verso Israele, affermando che una revisione legale aveva concluso che c'era un "chiaro rischio" che le armi potessero essere utilizzate in un modo che avrebbe violato il diritto internazionale. A Washington, il presidente Biden ha affermato che Netanyahu non stava facendo abbastanza per riportare a casa gli ostaggi.

Migliaia di persone hanno partecipato al funerale di Hersh Goldberg-Polin , cittadino israeliano-americano, uno dei sei ostaggi trovati morti questo fine settimana.

Le vaccinazioni contro la poliomielite sono continuate per il secondo giorno a Gaza. Il Ministero della Salute di Gaza ha affermato che domenica sono stati vaccinati più di 72.600 bambini.