Kate ha detto che la sua chemioterapia è finita "La vita come la conosci può cambiare in un istante" ha detto in un video la principessa

Kate, la principessa del Galles, afferma di aver completato la chemioterapia e tornerà ad svolgere alcuni impegni pubblici nei prossimi mesi. La moglie 42enne del principe William dovrebbe intraprendere un programma leggero di impegni fino alla fine dell'anno. Kate in un video di tre minuti ha spiegato che, sebbene abbia completato il trattamento chemioterapico, il percorso verso la completa guarigione sarebbe stato lungo e che avrebbe "affrontato ogni giorno come veniva".

"La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute", ha detto nel video, che è stato girato in un bosco vicino alla casa estiva della famiglia nel Norfolk.

"Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per le persone più vicine. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima, e con ciò, una nuova prospettiva su tutto".

La famiglia reale è stata colpita da preoccupazioni per la salute quest'anno, a partire dall'annuncio di gennaio che il re avrebbe ricevuto cure per un ingrossamento della prostata e Kate si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico addominale. A febbraio, Buckingham Palace ha annunciato che Carlo stava ricevendo cure per un tipo di cancro non divulgato. Sei settimane dopo, Kateha detto che anche lei stava seguendo un trattamento per il cancro, mettendo a tacere le incessanti speculazioni sulle sue condizioni che circolavano sui social media dopo l'operazione. Mentre gli annunci hanno scatenato un'ondata di auguri per i reali malati, hanno anche messo la famiglia reale sotto una pressione enorme.

La regina Camilla e la principessa Anna, sorella del re, hanno assunto ulteriori incarichi per coprire l'elenco apparentemente infinito di eventi pubblici che compongono la routine quotidiana della Casa di Windsor. William si è anche preso del tempo libero per sostenere la moglie e i loro tre bambini piccoli. Carlo ha iniziato il suo ritorno agli incarichi pubblici a fine aprile quando ha visitato un centro di cura del cancro a Londra. È programmato per fare il primo viaggio a lungo raggio dopo la sua diagnosi quando andrà in Australia e Samoa in autunno.

"A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano", ha detto Kate.