Trump è rimasto in contatto con Putin? Scopri cosa ha detto in un'intervista Telefonate tra l'ex presidente degli Usa e il dittatore russo, anche dopo l'avvio del conflitto

In un'intervista con John Micklethwait, caporedattore di Bloomberg News, Donald Trump ha più volte eluso la domanda se avesse parlato con Vladimir Putin , il presidente russo, dalla fine della sua presidenza, come riportato in un nuovo libro del giornalista Bob Woodward.

"Puoi dire, sì o no, se hai parlato con Vladimir Putin da quando hai smesso di essere presidente?" ha chiesto Micklethwait. "Beh, non commento su questo, ma ti dico che se l'ho fatto, è una cosa intelligente", ha risposto Trump. Quando Micklethwait in seguito ha insistito ulteriormente, dicendo, "Sembra proprio che tu abbia parlato con lui", Trump ha risposto, "No, non ne parlo".

La scorsa settimana i membri dello staff della campagna elettorale di Trump hanno negato categoricamente che l'ex presidente avesse continuato a parlare con Putin dopo la fine della sua presidenza.

Sarebbe insolito per un ex presidente parlare con un avversario come Putin nel mezzo di una guerra, soprattutto senza coordinarsi con l'attuale Casa Bianca o il Dipartimento di Stato, o addirittura senza rivelarlo.