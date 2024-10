Israele si muove per vietare a Gaza l'aiuto dell'agenzia delle Nazioni Unite Il parlamento ha approvato una legge che vieta l'UNRWA. l'organismo che sostiene la popolazione

Il parlamento israeliano ha approvato ieri una legge che vieterebbe all'UNRWA, la principale agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i palestinesi, di operare nel paese. Non è stato immediatamente chiaro come o quando la legge sarebbe stata applicata, se mai lo sarebbe stata.

Alleati come Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania hanno esortato Israele a non vietare l'agenzia, affermando che svolge un lavoro fondamentale nella gestione di scuole e ospedali e nella distribuzione di cibo e vaccini nella Striscia di Gaza, che si trova nel mezzo di una catastrofe umanitaria.

L'UNRWA è stata a lungo criticata dai funzionari israeliani, ma tale disapprovazione si è intensificata. Il governo israeliano ha affermato che 19 dipendenti hanno partecipato all'attacco guidato da Hamas del 7 ottobre dell'anno scorso; gli investigatori dell'ONU hanno poi scagionato 10 dipendenti e ne hanno licenziati altri nove a causa del possibile coinvolgimento.

Risposta degli Stati Uniti: "Se l'UNWRA se ne va, vedrete civili, compresi bambini, compresi neonati, non essere in grado di avere accesso al cibo, all'acqua e alle medicine di cui hanno bisogno per vivere", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. "E noi troviamo questo, francamente, inaccettabile".

La scorsa settimana il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che la condotta di Israele nella Striscia di Gaza potrebbe costituire crimini contro l'umanità .

Intanto, gli inviati di Israele, Egitto, Stati Uniti e Qatar hanno rinnovato i colloqui di cessate il fuoco in Qatar, mentre oltre 50 persone sono state uccise e più di 100 ferite negli attacchi israeliani nel distretto di Baalbek in Libano. Gli esperti affermano che Israele sta sempre più dettando il corso degli eventi in Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti sono relegati al ruolo di supporto.

Oltre 55 soldati israeliani sono stati uccisi nella Striscia di Gaza questo mese, il mese più mortale dell'anno per l'esercito.

L'esercito israeliano ha dichiarato che le sue truppe si sono ritirate da un ospedale di Gaza dopo un raid durato tre giorni, durante il quale i funzionari sanitari palestinesi hanno dichiarato che gli operatori sanitari sono stati arrestati e due bambini sono morti.