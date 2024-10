Elezioni Usa, Kamala Harris e l'appello alla nazione davanti a 75mila persone Andare oltre la divisione violenta e "a smettere di puntare il dito e iniziare a unire le forze"

Apparendo a Washington una settimana prima delle elezioni americane, la vicepresidente Kamala Harris ha esortato la nazione ad andare oltre la divisione violenta e "a smettere di puntare il dito e iniziare a unire le forze" per un futuro di responsabilità condivisa.

Negli ultimi giorni della campagna, Harris ha incentrato il suo messaggio sul sottolineare i pericoli che Donald Trump presenta per la democrazia americana. Gli elettori, ha detto ieri sera, non si sarebbero "sottomessi alla volontà di un altro meschino tiranno".

Ha anche delineato i suoi piani per abbassare i costi di alloggi, assistenza sanitaria e altri costi. "Il primo giorno, se eletto, Donald Trump entrerebbe in quell'ufficio con una lista di nemici. Quando eletta, entrerò con una lista di cose da fare", ha detto.

Il parco in cui Harris si è rivolto a un pubblico di 75.000 persone era lo stesso luogo in cui Trump il 6 gennaio 2021 aveva esortato i suoi seguaci a "combattere come l'inferno".

In molti si chiedono perché a Elon Musk sia consentito offrire (grossi) soldi in cambio della firma di una petizione o della registrazione per votare. Non vanifica lo scopo di una petizione? Potrebbe essere considerato corruzione per il voto?

La replica: Elon Musk sostiene di non offrire denaro per registrarsi per votare, ma solo per firmare la petizione. Il problema, però, è che la petizione è aperta solo agli elettori registrati, e quindi alcuni critici legali pensano che sia effettivamente un incentivo a registrarsi per votare.

Lo scopo preciso della petizione non è del tutto chiaro, per essere onesti. Musk sta raccogliendo dati sui sostenitori più accaniti del suo programma politico, forse fornendogli un universo raffinato di elettori da prendere di mira per Trump il giorno delle elezioni. È tutto questo solo per ottenere un po' di media guadagnati? O forse vorrebbe usare quei dati in un'operazione futura? Non lo sappiamo del tutto.