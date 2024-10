Nelli Feroci: «Elezioni Usa sono anche un bivio per l'Europa» Parla il presidente dell'Istituto affari internazionali: «Medio Oriente? Trump sarebbe con Netanyahu

Stati Uniti al voto, Europa al bivio. È la sintesi proposta alla vigilia dell'"election day" americano del 5 novembre da Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto affari internazionali (Iai), diplomatico di carriera, già rappresentante permanente d'Italia all'Ue a Bruxelles, incarichi assunti da Algeri a Parigi a Pechino.

Al centro dell'intervista ci sono le differenti prospettive che si aprirebbero nell'eventualità di una presidenza del repubblicano Donald Trump o invece con un'affermazione della democratica Kamala Harris. Lo sguardo è dunque rivolto a ciò che sarà dopo il 5 novembre, per l'Europa e per le popolazioni vittime di conflitti alle sue porte, in particolare in Medio Oriente e in Ucraina.

"Trump non ha mai manifestato né molto interesse né molta simpatia per l'Europa" la premessa di Nelli Feroci: "Non la considera un teatro di operazioni prioritario per la sua agenda di politica internazionale".

Differente l'approccio di Harris. "Se vincesse ci sarebbe una continuità con l'amministrazione uscente di Joe Biden, che ha invece considerato l'Europa come un partner e un alleato fondamentale" sottolinea il presidente dello Iai. Da queste premesse derivano implicazioni di rilievo anche rispetto ai conflitti, a partire da quello tra Russia e Ucraina che si è acuito nel 2022. "Con una vittoria di Trump ci potrebbe essere una interruzione delle forniture militari americane a Kiev e un tentativo di forzare un accordo con Vladimir Putin forse addirittura sulla testa degli ucraini" prevede Nelli Feroci. "Se Harris diventasse presidente si potrebbe invece immaginare una maggiore continuità, con una prosecuzione del sostegno a Kiev e quindi meno responsabilità per l'Europa, che non si ritroverebbe da sola in Occidente a supportare l'Ucraina".

C'è poi il Medio Oriente. "Un'amministrazione Trump sarebbe completamente allineata sulle posizioni del governo israeliano e anche quel poco di pressioni diplomatiche che sono state fatte durante la presidenza Biden verrebbero probabilmente meno" avverte Nelli Feroci.

"In caso di una vittoria di Harris continuerebbe invece una linea più equilibrata; penso al tentativo di rilanciare, una volta conclusi i conflitti in corso intorno ai confini di Israele, una qualche prospettiva di un processo di pace, magari fondato sul modello dei due popoli e due Stati".