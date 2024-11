Presidenziali Usa: comizi a caccia dei voti della popolazione nera del Wisconsin Harris spera di replicare e superare l'affluenza del 2020 in città, che quell'anno ha votato il 79%

La vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump terranno comizi duellanti a sette miglia di distanza l'uno dall'altro venerdì sera nell'area di Milwaukee come parte di un'ultima spinta per i voti nella contea più grande dello stato indeciso del Wisconsin.

Milwaukee ospita la maggior parte dei voti democratici nel Wisconsin, ma i suoi sobborghi conservatori sono dove vive la maggior parte dei repubblicani e sono un'area critica per Trump mentre cerca di riprendersi lo stato che ha vinto di misura nel 2016 e perso nel 2020. Uno dei motivi della sua sconfitta è stato un calo del sostegno in quei sobborghi di Milwaukee e un aumento dei voti democratici in città.

"Entrambi i candidati riconoscono che la strada per la Casa Bianca passa direttamente attraverso la contea di Milwaukee", ha affermato Hilario Deleon, presidente del Partito repubblicano della contea. I raduni duellanti (Trump è nel centro di Milwaukee e Harris è in un sobborgo) potrebbero essere le ultime apparizioni dei candidati nel campo di battaglia del Wisconsin prima del giorno delle elezioni. Entrambe le parti affermano che la gara è ancora una volta serratissima per i 10 voti elettorali dello stato.

Quattro delle ultime sei elezioni presidenziali nel Wisconsin sono state decise da meno di un punto, o meno di 23.000 voti. Sono stati i voti per corrispondenza di Milwaukee, che in genere vengono segnalati la mattina presto dopo il giorno delle elezioni, a far propendere il Wisconsin per il presidente Joe Biden nel 2020.

I democratici sanno che devono far andare a votare a Milwaukee, che ospita anche la più grande popolazione nera dello stato, per contrastare il sostegno di Trump nei sobborghi e nelle aree rurali. Harris spera di replicare e superare l'affluenza del 2020 in città, che quell'anno ha votato il 79% per Biden. Trump sta cercando di ridurre il margine dei democratici.

Deleon l'ha definita una mentalità da "perdere di meno". Molti democratici sono "ansiosi e cautamente ottimisti", ha affermato Angela Lang, fondatrice e direttrice esecutiva di Black Leaders Organizing for Communities a Milwaukee.

"Soprattutto considerando il 2016, quando non c'era la stessa quantità di energia,Penso che sia chiaro che i democratici hanno imparato la lezione sull'importanza di Milwaukee e del Wisconsin nel suo complesso", ha affermato. In un altro tentativo di sensibilizzazione tardivo rivolto agli elettori neri, l'ex presidente Bill Clinton ha fatto campagna con i leader religiosi locali giovedì sera presso un centro per celebrare la musica e le arti afroamericane a Milwaukee.

Hillary Clinton non ha fatto campagna nel Wisconsin nel 2016 dopo la sua sconfitta alle primarie, un errore che Harris non ripeterà. La tappa di venerdì sarà la sua nona nello stato come candidata alla presidenza e la sua quinta a Milwaukee o nei suoi sobborghi. Sarà la decima tappa di Trump nel Wisconsin, senza contare la Convention nazionale repubblicana, che si è tenuta a Milwaukee, e la sua terza visita nell'area di Milwaukee.

Il presidente del partito repubblicano del Wisconsin Brian Schimming ha affermato che il fatto che Harris debba tornare nella roccaforte democratica di Milwaukee dimostra che è sulla difensiva mentre Trump è all'attacco. La commissione elettorale di Milwaukee ha stimato giovedì di aspettarsi di ricevere più di 100.000 schede entro il giorno delle elezioni. Ma questo è in ritardo rispetto ai primi risultati del voto dai sobborghi conservatori. "La domanda a cui nessuno sa rispondere è per chi voteranno quegli elettori", ha detto il presidente del Partito Democratico del Wisconsin Ben Wikler. "La mia sensazione è che ci potrebbero essere delle piacevoli sorprese per Harris".

Lang, l'organizzatrice di Milwaukee, ha detto che è una tradizione per molti elettori contattati dal suo gruppo esprimere il proprio voto il giorno delle elezioni. E se non lo fanno? "Allora siamo nei guai", ha detto Mandela Barnes, ex vicegovernatore e presidente di Power to the Polls, un gruppo che si è impegnato per aumentare l'affluenza. Il raduno di Trump si terrà nella stessa arena in cui si è tenuta la convention repubblicana tre mesi fa.