Leonardo Di Caprio, i 50 anni di uno dei divi più amati di Hollywood Una mega festa esclusiva a Los Angeles, tra gli invitati anche l'amico Brad Pitt

Leonardo Wilhelm Di Caprio, nato l'11 novembre 1974 a Los Angeles, California, compie oggi 50 anni. Figlio unico di George DiCaprio, fumettista di origini italiane, e Irmelin Indenbirken, segretaria di origini tedesche, Leonardo ha mostrato fin da giovane una propensione per le arti. Il suo nome è un omaggio a Leonardo da Vinci: si racconta che la madre, durante una visita agli Uffizi di Firenze mentre era incinta, sentì il primo calcio del bambino proprio davanti a un'opera del maestro rinascimentale.

Gli esordi e la scalata al successo

Di Caprio iniziò la sua carriera con apparizioni in spot pubblicitari e serie televisive. Il primo ruolo cinematografico significativo arrivò nel 1993 con "Voglia di ricominciare" ("This Boy's Life"), al fianco di Robert De Niro. Nello stesso anno, la sua interpretazione di Arnie Grape in "Buon compleanno Mr. Grape" ("What's Eating Gilbert Grape") gli valse la prima candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista.

Il 1996 lo vide protagonista in "Romeo + Giulietta di William Shakespeare" di Baz Luhrmann, una rivisitazione moderna del classico shakespeariano. Tuttavia, fu nel 1997 che Di Caprio raggiunse la fama mondiale con "Titanic" di James Cameron, interpretando Jack Dawson. Il film divenne un fenomeno culturale e consolidò la sua posizione come uno degli attori più richiesti di Hollywood.

Collaborazioni e ruoli iconici

Negli anni 2000, Di Caprio iniziò una fruttuosa collaborazione con il regista Martin Scorsese, che portò a film come "Gangs of New York" (2002), "The Aviator" (2004), "The Departed - Il bene e il male" (2006), "Shutter Island" (2010) e "The Wolf of Wall Street" (2013). La sua interpretazione in "The Revenant - Redivivo" (2015) gli valse finalmente l'Oscar come miglior attore protagonista.

Aneddoti e curiosità

Errore memorabile in "Titanic": Durante le riprese di "Titanic", Di Caprio commise un errore che divenne iconico. Nella scena in cui Jack disegna Rose, invece di dire "Vieni, sdraiati sul divano", disse "Vieni, sdraiati sul letto". Questo lapsus fu così naturale che il regista decise di mantenerlo nel montaggio finale.

Cinematografia

Amicizia con Kate Winslet: La profonda amicizia tra DiCaprio e Kate Winslet, nata sul set di "Titanic", è durata negli anni. I due hanno spesso parlato del loro legame speciale, supportandosi reciprocamente sia nella vita professionale che personale.

Impegno ambientalista: Oltre alla carriera cinematografica, Di Caprio è un fervente ambientalista. Nel 1998 ha fondato la Leonardo DiCaprio Foundation, dedicata alla promozione della consapevolezza ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico. Nel 2014 è stato nominato Messaggero della Pace delle Nazioni Unite con un focus sui cambiamenti climatici.

Riconoscimenti inusuali: Recentemente, una nuova specie di serpente scoperta nell'Himalaya è stata battezzata "Di Caprio's Himalayan snake" in onore del suo impegno per l'ambiente.

Vita privata

DiCaprio è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Ha avuto relazioni con diverse modelle e attrici, ma raramente discute pubblicamente delle sue relazioni. Attualmente, è legato alla modella italiana Vittoria Ceretti.

Celebrazioni per i 50 anni

Per celebrare il suo 50º compleanno, Di Caprio ha organizzato una festa esclusiva a Los Angeles, con la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Brad Pitt. L'evento è stato caratterizzato da misure di sicurezza rigorose, con i cellulari degli ospiti "oscurati" per garantire la privacy. La serata è stata allietata da una performance di Stevie Wonder, che ha dedicato una serenata al festeggiato. Leonardo DiCaprio, con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, continua a essere una figura centrale nel panorama cinematografico mondiale. Il suo impegno per l'ambiente, le interpretazioni memorabili e la dedizione all'arte lo rendono una delle personalità più influenti e rispettate di Hollywood.