Russia e Iran hanno promesso sostegno al presidente siriano Assad Il gruppo ribelle che guida l'offensiva attuale, Hayat Tahrir al-Sham, vuole rovesciare il governo

La Russia e l'Iran, i più fedeli alleati del presidente siriano Bashar al-Assad, hanno promesso di sostenere il suo governo, inviando aerei da guerra e manifestando sostegno diplomatico, mentre le sue forze armate tentavano di respingere una sorprendente avanzata dei ribelli.

Resta da vedere se riusciranno a sostenere questa retorica fermando i ribelli, soprattutto perché nessuno dei due paesi si è impegnato a inviare truppe di terra. Invece, i jet da combattimento russi e siriani hanno colpito obiettivi in tutto il territorio conquistato dai ribelli nella Siria nordoccidentale ieri, secondo i media statali siriani e l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

L'Osservatorio, con sede in Gran Bretagna, ha affermato che gli attacchi hanno ucciso sia civili che combattenti. Eppure i ribelli sembravano continuare la loro avanzata attraverso Aleppo, un tempo la città più grande della Siria, e le aree circostanti, combattendo le forze pro-Assad per catturare più territorio nella provincia di Hama nella Siria occidentale.

I funzionari russi e iraniani hanno sostenuto al-Assad con aiuti militari e diplomatici da quando la ribellione ha iniziato a minacciare il suo governo autocratico nel 2011. Il gruppo ribelle che guida l'offensiva attuale, Hayat Tahrir al-Sham, afferma di voler sostituire il governo di Assad con uno ispirato ai principi islamici.

Intanto, Hezbollah ha sparato ieri contro il territorio controllato da Israele per la prima volta da quando è stato raggiunto un cessate il fuoco la scorsa settimana. In risposta, Israele ha lanciato un'ondata di attacchi aerei in Libano. Ogni parte ha accusato l'altra di aver violato la tregua precaria.

Hezbollah ha descritto i suoi lanci come "una risposta difensiva iniziale che funge da avvertimento" e ha detto che sono stati sollecitati da "ripetute violazioni dell'accordo da parte del nemico israeliano". I proiettili di Hezbollah hanno colpito una striscia di terra chiamata Shebaa Farms (Monte Dov per gli israeliani), che è stata sequestrata da Israele nel 1967 ma è anche rivendicata dal Libano. Non sono state segnalate vittime.

In risposta, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver bombardato siti "in tutto il Libano", tra cui decine di lanciamissili. I raid aerei israeliani hanno ucciso almeno 10 persone e ne hanno ferite altre tre in Libano ieri, secondo il Ministero della Salute libanese.