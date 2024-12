Corea del Sud nel caos: tutti contro il presidente Yoon La legge marziale imposta e poi ritirata grazie al Parlamento schierato contro di lui

Il principale partito di opposizione della Corea del Sud ha esortato mercoledì il presidente Yoon Suk Yeol a dimettersi immediatamente o ad affrontare l'impeachment, poche ore dopo che Yoon ha posto fine a una legge marziale di breve durata che ha spinto le truppe ad accerchiare il parlamento prima che i legislatori votassero per revocarla. I consiglieri e i segretari senior di Yoon hanno offerto di dimettersi collettivamente e i membri del suo gabinetto, tra cui il ministro della Difesa Kim Yong Hyun, hanno dovuto affrontare anche richieste di dimissioni, mentre la nazione si sforzava di dare un senso a quella che sembrava una trovata mal congegnata.

Nella capitale, turisti e residenti camminavano, si sentivano traffico e lavori in corso e, a parte la folla di poliziotti con gli scudi, sembrava una normale mattina di dicembre soleggiata e fredda. Martedì sera, Yoon ha imposto all'improvviso la legge marziale di emergenza, giurando di eliminare le forze "anti-stato" dopo aver lottato per portare avanti il ??suo programma nel parlamento dominato dall'opposizione. Ma la sua legge marziale è stata efficace solo per circa sei ore, poiché l'Assemblea nazionale ha votato per annullare il presidente. La dichiarazione è stata formalmente revocata intorno alle 4:30 del mattino durante una riunione del gabinetto. Il partito democratico di opposizione liberale, che detiene la maggioranza nel parlamento da 300 seggi, ha affermato mercoledì che i suoi legislatori hanno deciso di chiedere a Yoon di dimettersi immediatamente o avrebbero preso misure per metterlo sotto accusa.

"La dichiarazione di legge marziale del presidente Yoon Suk Yeol è stata una chiara violazione della costituzione. Non ha rispettato alcun requisito per dichiararla", ha affermato il partito democratico in una dichiarazione. "La sua dichiarazione di legge marziale era originariamente invalida e una grave violazione della costituzione. È stato un grave atto di ribellione e fornisce le basi perfette per il suo impeachment." Per metterlo sotto accusa sarebbe necessario il sostegno di due terzi del parlamento, ovvero 200 dei suoi 300 membri. Il Partito Democratico e altri piccoli partiti di opposizione insieme hanno 192 seggi. Ma quando il parlamento ha respinto la dichiarazione di legge marziale di Yoon con una votazione di 190-0, 18 legislatori del People Power Party al governo di Yoon hanno espresso il loro voto a sostegno del rifiuto, secondo i funzionari dell'Assemblea Nazionale. Il leader del People Power Party, Han Dong-hun, che ha legami di lunga data con Yoon risalenti ai loro giorni come procuratori, ha criticato la dichiarazione di legge marziale di Yoon definendola "incostituzionale".

Se Yoon verrà messo sotto accusa, verrà privato dei suoi poteri costituzionali finché la Corte Costituzionale non potrà pronunciarsi sul suo destino. Il Primo Ministro Han Duck-soo, la posizione n. 2 nel governo sudcoreano, assumerà le sue responsabilità presidenziali. Mentre aumentavano le richieste di dimissioni del Gabinetto di Yoon, Han ha rilasciato un messaggio pubblico chiedendo pazienza e invitando i membri del Gabinetto a "adempiere ai propri doveri anche dopo questo momento".

La dichiarazione di legge marziale di Yoon, la prima del suo genere in più di 40 anni, richiamava i precedenti governi sostenuti dai militari della Corea del Sud, quando le autorità proclamavano occasionalmente la legge marziale e altri decreti che consentivano loro di stazionare soldati da combattimento, carri armati e veicoli blindati nelle strade o in luoghi pubblici come le scuole per prevenire manifestazioni antigovernative. Tali scene di intervento militare non si erano viste da quando la Corea del Sud aveva raggiunto una vera democrazia alla fine degli anni '80 fino a martedì sera. Dopo la dichiarazione di Yoon, le truppe che trasportavano equipaggiamento da battaglia completo, compresi fucili d'assalto, hanno cercato di tenere i manifestanti lontani dall'Assemblea nazionale mentre gli elicotteri militari volavano sopra e atterravano nelle vicinanze.

Un soldato ha puntato il suo fucile d'assalto contro una donna che era tra i manifestanti fuori dall'edificio che chiedevano la revoca della legge marziale. Non era chiaro come i 190 legislatori fossero riusciti a entrare in un'aula parlamentare per votare contro il decreto di legge marziale di Yoon. Il leader dell'opposizione Lee Jae-myung ha trasmesso in diretta streaming se stesso mentre scavalcava il muro e, mentre truppe e poliziotti hanno impedito ad alcuni di entrare, non hanno trattenuto aggressivamente o usato la forza contro altri. Non è stata segnalata alcuna violenza grave. Le truppe e il personale di polizia sono stati poi visti lasciare i terreni dell'Assemblea nazionale dopo il voto parlamentare per revocare la legge marziale. Il presidente dell'Assemblea nazionale Woo Won Shik ha affermato: "Nonostante i nostri sfortunati ricordi dei colpi di stato militari, i nostri cittadini hanno sicuramente osservato gli eventi di oggi e visto la maturità del nostro esercito".