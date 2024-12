Trump in conferenza stampa riparla di vaccini e autismo Ha promesso di infrangere le norme, imporre tariffe, presentare accuse legali contro i giornalisti

Nella sua prima conferenza stampa dopo le elezioni , il presidente eletto Donald Trump ha citato dati smentiti che collegano vaccini e autismo, ha promesso di tagliare le tasse e riprendere la costruzione del muro di confine e ha accusato l'amministrazione Biden di nascondere la verità sui recenti avvistamenti di droni.

Trump ha anche annunciato un investimento di 100 miliardi di dollari da parte di SoftBank, un'azienda tecnologica giapponese, in progetti statunitensi. Separatamente, un giudice ha respinto l'argomentazione di Trump secondo cui una sentenza della Corte Suprema aveva annullato il suo caso penale a New York, confermando la sua condanna per reato grave per aver falsificato i verbali per coprire uno scandalo sessuale. Se l'appello di Trump fallisce, sarà il primo criminale a ricoprire la carica di presidente.

"Il primo mandato, tutti mi combattevano", ha detto il presidente eletto. "In questo mandato, tutti vogliono essere miei amici".

Mentre torna al potere, Trump rimane una delle figure più divisive della vita politica americana. Ha promesso di infrangere le norme, imporre tariffe, presentare accuse legali contro i giornalisti e tagliare la spesa pubblica.

Pete Hegseth, la scelta di Trump per guidare il Dipartimento della Difesa, ha dichiarato che avrebbe liberato una donna che lo ha accusato di violenza sessuale da una clausola di riservatezza contenuta nel loro accordo finanziario.

Robert F. Kennedy Jr., la scelta di Trump per la carica di Segretario alla Salute, incontrerà i repubblicani a Capitol Hill, dove probabilmente verrà interrogato in merito al suo impegno di lunga data contro i vaccini. Alcuni democratici temono che i repubblicani possano convocare una convention costituzionale che faccia storia.