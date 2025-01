Firmata la tregua per Gaza, in vigore dal 19 gennaio prossimo Storico risultato. Trump rivendica: "Accordo reso possibile dalla mia vittoria"

"Accordo entrerà in vigore dal 19 gennaio, 33 ostaggi israeliani saranno rilasciati. L'accordo prevede tre fasi", Così l'emiro Al Thani, nella conferenza stampa congiunta che si sta tenendo a Doha organizzata da Qatar, Usa ed Egitto.

L'accordo "epico" per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza rappresenta "un risultato nella nostra storica vittoria alle elezioni di novembre, e segnala al mondo intero che la mia amministrazione lavorera' per la pace". Lo ha scritto il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio sulla sua piattaforma Truth Social. "Il mio staff per la sicurezza nazionale continuera' a lavorare a stretto contatto con Israele e con i nostri alleati, per gare in modo che Gaza non possa mai tornare ad essere un porto sicuro per i terroristi", ha detto.

Le autorita' israeliane e il movimento islamista palestinese di Hamas hanno raggiunto un accordo per la tregua e gli ostaggi nella Striscia di Gaza, dopo mesi di attivita' diplomatica condotta da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden, aggiungendo che l'accordo fermera' i combattimenti a Gaza, facilitando il rafforzamento dell'assistenza umanitaria ai civili e permettendo agli ostaggi di fare ritorno dalle proprie famiglie. "Ho delineato contorni precisi per questo accordo lo scorso maggio, quando il piano e' stato sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: e' un risultato non solo delle enormi pressioni imposte nei confronti di Hamas, ma anche della diplomazia statunitense", ha detto Biden, aggiungendo che "la mia diplomazia non ha mai smesso di lavorare" per raggiungere l'obiettivo. "E' giunto il momento di fermare i combattimenti e iniziare a lavorare per la pace e per la sicurezza", ha concluso.