Trump rivelerà i documenti segreti sugli assassinii dei Kennedy e Luther King Ha annunciato che firmerà oltre cento ordini esecutivi nel primo giorno del suo nuovo mandato

Donald Trump ha dichiarato che tutti i documenti classificati sugli assassinii di John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr. saranno resi pubblici. L’annuncio, fatto durante un discorso pre-inaugurale a Washington, apre a possibili rivelazioni su decenni di segreti custoditi dalle agenzie di intelligence. La CIA, il Pentagono e il Dipartimento di Stato, in passato, hanno rifiutato simili richieste per proteggere fonti ancora in vita.

Cento ordini esecutivi per rivoluzionare il primo giorno di mandato



Trump ha annunciato che firmerà oltre cento ordini esecutivi nel primo giorno del suo nuovo mandato. Tra le priorità, l’abrogazione di politiche chiave dell’amministrazione Biden, tra cui misure energetiche, di sicurezza delle frontiere e regolamentazioni economiche. Ignorando i consigli dei suoi collaboratori di scaglionare gli ordini, Trump ha dichiarato: "Lo faremo subito, senza perdere tempo".

TikTok, giovani elettori e Olimpiadi del 2028: Trump delinea la sua visione per il futuro

Nel suo intervento, Trump ha celebrato la revoca del divieto su TikTok, attribuendosi il merito di un maggiore coinvolgimento dei giovani elettori. Nonostante i dati mostrino una preferenza per Kamala Harris tra gli elettori under 30, Trump ha insistito sul suo successo in questa fascia. Inoltre, ha promesso di rilanciare Los Angeles in vista delle Olimpiadi del 2028, definendole "uno dei più grandi eventi sportivi e patriottici della storia".

Israele, Hamas e i detenuti del 6 gennaio: Trump tra diplomazia e giustizia

Trump ha attribuito al suo successo elettorale il recente accordo tra Israele e Hamas per il rilascio di ostaggi. Inoltre, ha lasciato intendere un possibile indulto per i sostenitori coinvolti negli eventi del 6 gennaio 2021, definiti "ostaggi". Questa mossa potrebbe rafforzare il sostegno della base elettorale più radicale. Concludendo il suo discorso, Trump ha elogiato Elon Musk, definendolo un genio da proteggere, e ha ballato sulle note di "YMCA" insieme ai Village People, regalando ai suoi sostenitori un momento di leggerezza tra le promesse di riforme radicali.