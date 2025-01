Stargate: 500 miliardi per la rete dell’intelligenza artificiale negli Usa Una rete di data center per consolidare il dominio statunitense: obiettivo 100mila posti di lavoro

Il Progetto Stargate rappresenta una delle più ambiziose iniziative tecnologiche mai intraprese dagli Stati Uniti. Annunciato dalla Casa Bianca come simbolo della “nuova età dell’oro” promessa da Donald Trump, il piano prevede la costruzione di una rete nazionale di infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Con un budget complessivo di 500 miliardi di dollari, finanziato da una coalizione di marchi Big Tech e investitori globali, Stargate punta a consolidare il primato americano nell’IA, rivaleggiando con Cina ed Europa.

I protagonisti: una sinergia tra tech e finanza

La joint venture vede protagonisti alcuni dei maggiori attori tecnologici e finanziari globali. Oracle, con oltre 160 data center nel mondo, mette a disposizione il proprio know-how per la gestione delle infrastrutture. OpenAI, leader nello sviluppo di tecnologie di IA, avrà un ruolo operativo centrale. SoftBank contribuirà con il supporto finanziario, mentre il fondo tech degli Emirati Arabi Uniti, Mgx, garantirà ulteriori capitali.

Tra i partner tecnologici figurano Microsoft, storico sostenitore di OpenAI, e i giganti dei semiconduttori Nvidia e Arm, fondamentali per lo sviluppo dei supercomputer necessari al progetto.

Obiettivi e promesse: lavoro, innovazione e sicurezza

Il primo passo del Progetto Stargate è l’espansione dei data center in Texas: dai dieci attuali si prevede di arrivare a venti nel giro di pochi anni. Il piano mira a creare 100.000 nuovi posti di lavoro, offrendo al contempo un’infrastruttura tecnologica avanzata che possa sostenere lo sviluppo di nuove applicazioni di IA.

Secondo il presidente Trump, Stargate rappresenta il “più grande progetto infrastrutturale di intelligenza artificiale nella storia”. La sua realizzazione, ha sottolineato, non solo garantirà la leadership americana nel settore, ma contribuirà anche alla sicurezza nazionale, proteggendo gli Stati Uniti dalle minacce esterne.

Le sfide: scetticismi e promesse future

Nonostante gli annunci altisonanti, il Progetto Stargate non è immune a critiche e dubbi. Iniziative simili, lanciate durante la precedente amministrazione Trump, non hanno mantenuto le promesse iniziali: è il caso della fabbrica Foxconn, ridimensionata da un investimento di 10 miliardi a soli 672 milioni.

Anche Elon Musk, storico alleato di Trump, ha espresso perplessità sulla capacità di alcuni partner, come SoftBank, di sostenere l’impegno finanziario richiesto. Inoltre, persistono interrogativi sulla governance dell’IA, sui suoi potenziali usi militari e sull’accentramento della tecnologia nelle mani di pochi attori.

Implicazioni globali e leadership americana

Il Progetto Stargate si inserisce in un contesto di crescente competizione globale nell’intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, grazie a investimenti privati e pubblici senza precedenti, continuano a dominare il settore. Secondo analisi recenti, i capitali americani destinati all’IA superano di dieci volte quelli cinesi e di molto quelli europei. La costruzione di una rete nazionale di data center non è solo una questione di innovazione tecnologica, ma anche di strategia geopolitica. Stargate potrebbe consolidare la posizione degli Stati Uniti come leader mondiale, garantendo al contempo benefici economici e occupazionali su larga scala.