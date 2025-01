Farsa Bielorussia: Lukashenko vince la rielezione, ancora una volta Azerbaigian, Cina, Kazakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan si sono già congratulati

In un'elezione ampiamente liquidata come truccata, il leader più longevo d'Europa, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ha ottenuto ieri la sua settima vittoria elettorale consecutiva. Un sondaggio condotto tra gli elettori che hanno lasciato i seggi elettorali, pubblicato ieri sera dai media statali, ha mostrato che il presidente ha ottenuto l'87,6 percento dei voti, più dell'81 percento che aveva dichiarato di aver vinto nel 2020. I sondaggi in uscita sono controllati dallo Stato, come tutti gli aspetti delle elezioni in Bielorussia, e generalmente riflettono il risultato finale.

Ma, intanto, "le regolari elezioni presidenziali in Bielorussia si sono concluse in un'atmosfera serena e di lavoro" cosi' l'ambasciata della Bielorussia in Italia in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. "La Commissione elettorale centrale ha accreditato 486 osservatori internazionali provenienti da 52 Paesi per monitorare le elezioni" e "il presidente in carica Alexandr Lukashenko, ha vinto le elezioni con 5.136.293 voti, pari a oltre l'86% dei voti espressi", sottolinea la sede diplomatica. L'ambasciata tiene a informare ancora che "i leader di diversi Paesi, tra cui Azerbaigian, Cina, Kazakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan si sono gia' congratulati con Lukashenk per la sua vittoria alle elezioni".