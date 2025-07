Microsoft crea una super intelligenza che diagnostica meglio dei medici Redmond (Usa), giugno 2025. Il sistema MAI-DxO supera l’85% di accuratezza clinica

Un’orchestra di intelligenze al servizio della diagnosi. MAI-DxO, acronimo di Medical AI Diagnostic Orchestrator, non è un semplice chatbot o un tradizionale modello linguistico, ma un sistema in grado di orchestrare diversi modelli di intelligenza artificiale, integrando dati clinici eterogenei per giungere a diagnosi mediche complesse. Il funzionamento è ispirato a un’équipe multidisciplinare, dove ciascun “modulo” AI rappresenta un diverso approccio clinico. L’idea è quella di simulare il ragionamento collettivo dei medici, superando i limiti individuali.

L’esperimento: IA batte i camici bianchi

Per dimostrare l’efficacia dello strumento, i ricercatori Microsoft hanno proposto una serie di casi clinici reali, tratti dal New England Journal of Medicine, notoriamente complessi e utilizzati a scopo formativo. Il risultato è stato sorprendente: combinando MAI-DxO con il modello OpenAI o3, la diagnosi corretta è stata individuata nell’85,5% dei casi, contro il 20% ottenuto da un team di 21 medici esperti, chiamati a esprimersi senza ausili esterni. Un dato che evidenzia la potenza dell’orchestrazione AI nel cogliere correlazioni difficilmente intuibili da una singola mente umana.

Sicurezza, trasparenza e collaborazione medico-AI

Microsoft sottolinea come questi orchestratori non siano pensati per sostituire il personale sanitario, ma per affiancarlo nei contesti più critici o nelle pratiche di routine. L’uso dell’IA permetterebbe ai medici di concentrarsi su ciò che la tecnologia non può replicare: empatia, ascolto, relazione umana. In parallelo, migliora la trasparenza del processo diagnostico e si riducono gli errori legati alla fatica o alla frammentazione delle competenze. Anche i costi potrebbero diminuire, soprattutto nelle fasi iniziali della diagnosi o nei territori meno presidiati.

Tra entusiasmo e interrogativi etici

Sebbene il test presenti alcune limitazioni – come il divieto imposto ai medici di consultare strumenti o colleghi – resta forte il messaggio: l’IA può essere un alleato decisivo nella medicina del futuro. Resta però aperto il dibattito sul ruolo degli algoritmi nella salute pubblica, tra entusiasti e critici. Microsoft rassicura: il futuro della medicina sarà fatto di collaborazione, non di sostituzioni.