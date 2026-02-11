Hamas incontra Larijani a Doha, focus su Gaza e tregua Colloquio tra la leadership del movimento e il vertice della sicurezza iraniana

Il vertice nella capitale qatariota. Una delegazione della leadership di Hamas guidata da Mohammed Darwish ha incontrato nella capitale del Qatar Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran. La notizia è stata rilanciata dall’emittente israeliana Channel 12.

Secondo quanto riferito, al centro del colloquio vi sono stati gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza e le prospettive di un cessate il fuoco, in un contesto regionale che resta segnato da tensioni e negoziati intermittenti.

Le posizioni di Hamas

In una dichiarazione diffusa al termine dell’incontro, Hamas ha affermato che Darwish ha illustrato a Teheran la posizione del movimento rispetto alle trattative in corso. «La resistenza palestinese non sarà sconfitta sul terreno», si legge nella nota, che ribadisce la linea di fermezza del gruppo.

Il confronto con l’Iran conferma il ruolo di Teheran come interlocutore politico e strategico del movimento islamista palestinese, mentre Doha continua a fungere da crocevia diplomatico per i contatti indiretti tra le parti coinvolte nel conflitto.

Il quadro regionale

Il dialogo avviene in una fase delicata per la Striscia di Gaza, dove la situazione umanitaria resta critica e le pressioni internazionali per una tregua stabile si moltiplicano. Le ipotesi di cessate il fuoco circolano da settimane, ma finora non hanno prodotto un accordo definitivo. L’incontro di Doha segnala come i canali politici restino aperti, anche se le distanze tra le parti appaiono ancora significative. In questo scenario, l’asse tra Hamas e l’Iran continua a rappresentare uno dei nodi centrali dell’equilibrio mediorientale.