Scossa di terremoto di magnitudo 5,1 scuote Creta, nessun danno segnalato Sisma avvenuto in mare, senza conseguenze per persone o infrastrutture

Ua scossa di magnitudo 5,1 è stata rilevata nel Mar Mediterraneo orientale, al largo di Creta, vicino all’isola di Antikythira. Il sisma ha avuto una profondità di circa 45 km, collocandosi nella fascia della crosta superiore terrestre.

Le ripercussioni e le verifiche iniziali

Secondo le prime rilevazioni dell’istituto geodinamico greco e fonti geologiche, non ci sono state segnalazioni di danni a edifici, infrastrutture o persone. Non si registrano neppure ulteriori scosse significative o fenomeni secondari come allagamenti.

Un rischio sismico noto

La Grecia, ed in particolare l’area di Creta, è notoriamente soggetta a fenomeni sismici frequenti dovuti alla complessa situazione geotettonica del Mediterraneo orientale. Anche magnitudo simili sono comuni e raramente si traducono in eventi catastrofici. Tuttavia, la rete di monitoraggio resta costantemente attiva per individuare eventuali repliche.

Il monitoraggio in corso

Le autorità scientifiche e di protezione civile stanno continuando le analisi strumenti e valutano eventuali scosse successive. Al momento non è previsto alcun allarme o provvedimento a tutela della popolazione.