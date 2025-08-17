L'hotel getta i passaporti nella spazzatura: 47 turisti bloccati all'estero Per errore nell'immondizia sono finiti i documenti di un gruppo di israeliani

Quarantasette turisti israeliani sono rimasti bloccati in Bosnia-Erzegovina dopo che i loro passaporti sono stati accidentalmente gettati in un cestino dei rifiuti alla reception di un hotel di Sarajevo. Come si è appreso, il gruppo di turisti aveva in programma di rientrare in Israele il 16 agosto, ma non è stato loro possibile prendere l'aereo senza documenti. Ora dovranno rimanere in hotel fino a quando l'ambasciata israeliana a Sarajevo non avrà completato le procedure di rilascio dei nuovi passaporti. L'hotel in questione ha deciso di prolungare gratuitamente il soggiorno dei turisti israeliani rimasti senza passaporto. La polizia bosniaca ha confermato l'episodio, aggiungendo che è in corso un'indagine per scoprire come i passaporti dei turisti israeliani siano finiti nella spazzatura.