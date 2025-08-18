Gli occhi del mondo sul vertice in America fra Trump e Zelensky I presidenti di USA e Ucraina a colloquio dopo il flop del bilaterale con Putin

E' in programma alle 19:15 (ora italiana) il faccia a faccia tra Trump e Zelenskky alla Casa Bianca. Il bilaterale precederà l'incontro allargato al quale (a partire dalle 21) presenzieranno anche i leader europei, tra cui Giorgia Meloni.

Gli occhi del mondo puntati su Washington dopo il flop del bilaterale Trump-Putin, dal quale non è venuto fuori alcuno spiraglio per la tregua.

E dunque, sul terreno si continua a combattere e morire mentre si cerca una soluzione. Le prospettive per un accordo sembrano in salita: "Zelensky non può riavere la Crimea e non può entrare nella Nato, certe cose non cambiano”. Se volesse, il presidente dell'Ucraina potrebbe porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente oppure può continuare a combattere", ha scritto il presidente americano su Truth.

Posizione indigeribile non solo per l'Ucraina ma anche per l'Europa, contraria a legittimare l'annessione dei territori manu militari.