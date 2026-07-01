Il Papa ai lefebvriani: fermate lo scisma Ultimo appello di Leone XIV prima delle consacrazioni a Écône

La frattura tra Roma e i lefebvriani è arrivata al punto più delicato degli ultimi decenni. Papa Leone XIV ha rivolto un ultimo appello alla Fraternità sacerdotale San Pio X, chiedendo di fermare le quattro consacrazioni episcopali previste oggi nel seminario svizzero di Écône, senza il mandato pontificio. La lettera, datata 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, è stata diffusa alla vigilia della cerimonia e parla apertamente del rischio di un nuovo atto scismatico.

L’ultima mano tesa di Leone XIV

Nella missiva inviata al superiore generale della Fraternità, don Davide Pagliarani, il Papa usa un tono insieme pastorale e severo. Chiede di “tornare sui propri passi” e avverte che procedere senza mandato del Pontefice significherebbe ferire l’unità della Chiesa cattolica. Il richiamo alla “tunica inconsutile di Cristo” colloca la vicenda non soltanto sul piano disciplinare, ma dentro una questione ecclesiale più profonda: l’obbedienza al Papa e la comunione con Roma.

Il Vaticano aveva già chiarito la propria posizione il 13 maggio, quando il Dicastero per la Dottrina della Fede, guidato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, aveva avvertito che consacrazioni episcopali senza mandato pontificio sarebbero state considerate un atto scismatico. La posta in gioco è quindi altissima: non si tratta di una semplice disputa interna, ma di un gesto capace di produrre conseguenze canoniche immediate.

La risposta dei lefebvriani

Da parte della Fraternità San Pio X non è arrivato un passo indietro. Nella risposta al Pontefice, don Pagliarani ha sostenuto di non voler separarsi dalla Chiesa romana e ha chiesto a Leone XIV di prendere tempo prima di assumere decisioni definitive. La Fraternità presenta la propria scelta come un servizio straordinario alla Chiesa, non come una rottura, ma non ha annunciato la sospensione delle consacrazioni previste a Écône.

È proprio questa ambiguità a rendere il passaggio ancora più esplosivo. I lefebvriani respingono l’accusa di voler consumare uno scisma, ma rivendicano la necessità di garantire una continuità episcopale al proprio mondo tradizionalista. Per la Santa Sede, però, il nodo resta giuridicamente e teologicamente netto: nessun vescovo può essere consacrato legittimamente senza mandato del Papa.

Il precedente del 1988

Il richiamo storico è inevitabile. Nel 1988 monsignor Marcel Lefebvre consacrò quattro vescovi proprio a Écône senza autorizzazione pontificia, provocando una rottura drammatica con Giovanni Paolo II. Le scomuniche furono poi rimesse da Benedetto XVI nel 2009, nel tentativo di riaprire un percorso di riconciliazione. Oggi, però, la nuova iniziativa della Fraternità rischia di riportare la vicenda al punto di massima tensione.

Il caso pesa anche sul pontificato di Leone XIV, chiamato a gestire una delle prime grandi prove sul terreno dell’unità ecclesiale. La sua lettera mostra la volontà di evitare una frattura definitiva, ma anche la determinazione a non lasciare senza conseguenze un gesto che il Vaticano giudica incompatibile con la comunione cattolica.

Una rottura che può segnare il pontificato

Se le consacrazioni saranno portate a termine, la Santa Sede dovrà decidere tempi e forma della risposta canonica. Lo scenario più probabile è quello di una dichiarazione formale sulle conseguenze dell’atto, con il rischio di una nuova scomunica per i consacranti e per i consacrati. Ma il problema, per Roma, non sarà soltanto disciplinare: riguarderà anche migliaia di fedeli legati alla liturgia tradizionale e alla rete pastorale della Fraternità.

Il Papa ha scelto di parlare prima che la frattura diventi irreparabile. I lefebvriani, almeno fino a questo momento, non hanno fermato la macchina delle ordinazioni. A Écône si consuma così una prova decisiva: non solo per la Fraternità San Pio X, ma per il rapporto tra tradizione, autorità e comunione nella Chiesa cattolica.