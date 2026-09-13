L’IA corre troppo, l’allarme arriva dai padroni della tecnologia Altman rinvia la Borsa, Amodei chiede di rallentare. Anche Musk appoggia la svolta

L’intelligenza artificiale continua a correre, ma ora sono gli stessi protagonisti della sua accelerazione a chiedere di togliere il piede dall’acceleratore. Il segnale più forte arriva dalla Silicon Valley, dove Sam Altman, Dario Amodei ed Elon Musk, rivali nella competizione per i modelli più potenti, convergono su un punto che fino a poco tempo fa sembrava appartenere soprattutto al dibattito degli esperti di sicurezza: lo sviluppo dell’IA potrebbe procedere più rapidamente della capacità umana di controllarlo.

Non è una richiesta di fermare la tecnologia. È piuttosto il tentativo di guadagnare tempo, mentre sistemi sempre più autonomi diventano capaci di programmare, svolgere compiti complessi e intervenire in ambienti digitali con margini crescenti di iniziativa. E il problema, ormai, non riguarda soltanto i laboratori. Investe mercati finanziari, governi, sicurezza informatica e perfino la campagna politica americana.

Altman rinvia la corsa verso Wall Street

Il segnale economicamente più pesante è arrivato da Sam Altman. L'amministratore delegato di OpenAI ha escluso una quotazione in Borsa nel 2026, spiegando che questo sarebbe un momento poco opportuno per affrontare un'Ipo.

Dietro la scelta non ci sono soltanto valutazioni finanziarie. Altman ha collegato esplicitamente il momento alle questioni della sicurezza e dell'allineamento dei sistemi di intelligenza artificiale. OpenAI ha ancora molto lavoro da fare prima che la prospettiva di una quotazione possa tornare sul tavolo.

Il rinvio sposta così almeno al 2027 una delle operazioni finanziarie più attese nel settore tecnologico. Ma soprattutto introduce una contraddizione destinata a pesare sull'intera industria: le società dell'IA hanno bisogno di capitali enormi per sostenere data center, chip, energia e ricerca, mentre contemporaneamente i loro stessi vertici riconoscono che la velocità dello sviluppo può diventare un fattore di rischio.

Amodei propone di rallentare la frontiera

A trasformare la preoccupazione in una proposta concreta è stato Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic. Nel suo intervento pubblico ha chiesto di moderare il ritmo con cui vengono aumentate le capacità dei modelli più avanzati.

La distinzione è decisiva. Rallentare, secondo Amodei, non significa interrompere l'addestramento dei modelli o congelare il progresso tecnologico. Significa lasciare alla ricerca sulla sicurezza il tempo necessario per raggiungere le nuove capacità dell'intelligenza artificiale.

La proposta si sviluppa su tre livelli. Il primo riguarda controllori indipendenti ai quali concedere un accesso molto profondo ai laboratori, simile a quello dei dipendenti, per verificare procedure di sicurezza e incidenti. Anthropic ha annunciato di voler adottare unilateralmente questa soluzione.

Il passaggio successivo sarebbe un accordo fra le principali aziende di intelligenza artificiale dei Paesi democratici, chiamate a definire standard comuni. L'ultimo livello porterebbe invece la questione sul terreno geopolitico, attraverso un coordinamento tra governi democratici e Paesi autoritari.

È proprio qui che emerge il dilemma più difficile. Gli Stati Uniti vogliono evitare che un rallentamento lasci spazio alla Cina, ma allo stesso tempo una corsa senza regole potrebbe rendere inefficace qualsiasi sistema di sicurezza. Per Amodei bisogna trovare un equilibrio che consenta di proteggere il vantaggio tecnologico americano senza trasformare la competizione internazionale in una gara priva di freni.

L'insolita convergenza tra rivali

La novità politica e industriale sta anche nelle reazioni. Sam Altman ed Elon Musk hanno mostrato apertura verso l'impostazione di Amodei. Una convergenza tutt'altro che scontata tra uomini che guidano realtà concorrenti e che da anni si contendono talenti, investimenti e leadership tecnologica.

Il fronte comune suggerisce che qualcosa sia cambiato nella percezione interna all'industria. Il problema non è più soltanto immaginare che cosa potrebbe fare un'intelligenza artificiale estremamente avanzata fra dieci o vent'anni. A preoccupare sono anche comportamenti osservati nei sistemi attuali e la rapidità con cui aumentano autonomia e capacità operative.

La sicurezza, insomma, sta diventando una variabile industriale. E potrebbe arrivare a condizionare decisioni che valgono centinaia di miliardi di dollari.

Le dimissioni che scuotono i laboratori

Ad aumentare la pressione è intervenuto il caso di Jacob Coxon, ricercatore che ha lavorato prima per OpenAI e poi per Anthropic. Coxon ha lasciato l'azienda accompagnando le dimissioni con un'accusa pesantissima: le società impegnate nella corsa all'IA starebbero scommettendo sulla vita delle persone.

Il ricercatore sostiene che all'interno dei laboratori esista una consapevolezza molto maggiore dei rischi rispetto a quella percepita dall'opinione pubblica. La sua uscita ha avuto una forte eco proprio perché proviene dall'interno di aziende che stanno costruendo i sistemi più avanzati.

Non è la prima volta che ricercatori specializzati nella sicurezza abbandonano i grandi laboratori denunciando il rischio di una corsa incontrollata. Ma il caso Coxon arriva in un momento diverso: questa volta gli stessi amministratori delegati stanno ammettendo pubblicamente che la velocità costituisce un problema.

La sicurezza informatica diventa il banco di prova

Sul tavolo c'è poi un elemento molto concreto: la cybersicurezza. Le capacità dei modelli nel programmare e individuare vulnerabilità informatiche stanno aumentando rapidamente e alcuni recenti test hanno alimentato il timore che agenti autonomi possano oltrepassare i confini assegnati durante le valutazioni.

Il salto di qualità sarebbe enorme. Un sistema capace non soltanto di suggerire un attacco informatico, ma di pianificarlo ed eseguirne autonomamente le diverse fasi, cambierebbe la natura stessa della minaccia digitale.

È uno dei motivi per cui cresce la richiesta di verifiche esterne. Se i controlli restano interamente nelle mani delle aziende che competono per arrivare per prime alla generazione successiva di modelli, il rischio è che sicurezza e interesse commerciale entrino sempre più spesso in conflitto.

L'allarme arriva alla Casa della politica

Il dibattito ha ormai superato i confini della Silicon Valley. Anche Barack Obama è intervenuto sulla questione, avvertendo che l'intelligenza artificiale potrebbe diventare pericolosa se non verrà governata adeguatamente.

L'ex presidente americano ha sollecitato i Democratici a costruire una strategia politica sull'IA e avrebbe invitato il leader della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, a promuovere un confronto pubblico sul tema qualora il partito riconquistasse la maggioranza nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

Obama guarda già oltre. L'intelligenza artificiale, secondo l'ex presidente, dovrebbe diventare uno dei temi centrali della campagna presidenziale del 2028, insieme alle sue conseguenze economiche, occupazionali e di sicurezza.

Negli Stati Uniti, intanto, il tema sta assumendo una dimensione elettorale anche per ragioni molto materiali. La costruzione dei grandi data center necessari all'IA comporta consumi elevati di energia e acqua e sta provocando tensioni nelle comunità interessate. Alla promessa di crescita economica e leadership tecnologica si affiancano quindi costi locali sempre più visibili.

La corsa non si ferma, ma cambia il dibattito

Nessuno dei protagonisti della nuova cautela propone realmente di spegnere i computer o interrompere la ricerca. La competizione economica resta enorme e quella geopolitica ancora di più. Il punto è stabilire se sia possibile continuare ad avanzare senza lasciare che le capacità dei sistemi superino quelle necessarie per comprenderli, testarli e controllarli.

È questa la contraddizione che attraversa oggi l'industria. Per anni le aziende hanno raccontato ogni accelerazione dell'intelligenza artificiale come una conquista. Ora alcuni dei loro leader più influenti cominciano a chiedere tempo.

Quando a invocare prudenza non sono più soltanto studiosi e regolatori, ma gli uomini che stanno costruendo le macchine più potenti, l'allarme assume un significato diverso. La domanda non è più soltanto quanto velocemente potrà avanzare l'intelligenza artificiale. È quanto velocemente l'uomo riuscirà a costruire le regole necessarie per restarne al comando.