Hormuz, i Pasdaran colpiscono una petroliera: «È in fiamme» Le Guardie Rivoluzionarie iraniane rivendicano l'attacco a una superpetroliera nello stretto

Una superpetroliera sarebbe stata colpita e incendiata mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più delicati e strategici del pianeta. A rivendicare l'attacco sono stati i Pasdaran, le Guardie Rivoluzionarie iraniane, secondo cui l'imbarcazione avrebbe cercato di transitare nell'area senza rispettare le disposizioni impartite dalle autorità militari di Teheran.

La notizia è stata diffusa il 12 ottobre attraverso Sepah News, la piattaforma informativa del corpo militare iraniano, e rilanciata dalle agenzie internazionali AFP e ANSA. Secondo la dichiarazione della forza navale delle Guardie Rivoluzionarie, la petroliera avrebbe disattivato i sistemi di identificazione elettronica e ignorato ripetuti avvertimenti prima di essere colpita.

Al momento non sono stati comunicati il nome dell'imbarcazione, la bandiera di registrazione, la compagnia armatrice o la posizione esatta dell'incidente. Non sono disponibili neppure informazioni indipendenti sulle condizioni dell'equipaggio, sull'entità dei danni e sull'eventuale dispersione di idrocarburi in mare.

La ricostruzione dell'accaduto proviene dunque dalle autorità iraniane e resta da verificare attraverso fonti marittime indipendenti.

L'attacco rivendicato dalle Guardie Rivoluzionarie

La versione fornita dai Pasdaran descrive un'imbarcazione che avrebbe tentato di attraversare lo stretto eludendo i controlli militari. Secondo il comunicato, la superpetroliera avrebbe spento i transponder, dispositivi utilizzati per trasmettere informazioni sull'identità, sulla posizione e sulla rotta delle navi.

La forza navale delle Guardie Rivoluzionarie sostiene inoltre che l'equipaggio non avrebbe risposto agli avvertimenti trasmessi durante il passaggio.

In seguito a questi comportamenti, la nave sarebbe stata considerata una potenziale minaccia e colpita dalle unità iraniane. Il comunicato parla di un incendio sviluppatosi a bordo, senza precisare quale tipo di armamento sia stato impiegato.

Il riferimento ai transponder assume particolare importanza. Il sistema di identificazione automatica, conosciuto come AIS, consente alle autorità portuali e alle altre imbarcazioni di seguire i movimenti delle navi e contribuisce alla sicurezza della navigazione.

La sua disattivazione può rendere più difficile individuare una nave e ricostruirne la rotta. Non costituisce tuttavia, da sola, una prova di intenzioni ostili, poiché le norme marittime prevedono anche circostanze nelle quali un comandante può valutare lo spegnimento del sistema per ragioni di sicurezza.

L'avvertimento del comandante iraniano

L'attacco rivendicato arriva dopo un avvertimento formulato nel fine settimana da Ali Ozmaei, comandante navale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane.

L'ufficiale aveva annunciato una linea particolarmente severa nei confronti delle imbarcazioni che avessero tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz disattivando i sistemi di identificazione per evitare di essere rilevate.

Secondo quanto dichiarato da Ozmaei, queste navi sarebbero state considerate ostili e avrebbero rischiato una risposta militare severa.

Le parole del comandante avevano già segnalato un irrigidimento delle misure di controllo sul traffico marittimo nella regione. La rivendicazione dell'attacco alla petroliera sembra ora indicare la volontà delle autorità iraniane di applicare concretamente quella minaccia.

Resta però da accertare se l'imbarcazione colpita avesse effettivamente disattivato i sistemi di localizzazione e se siano stati trasmessi gli avvertimenti indicati dai Pasdaran.

Le mine navali e il rischio di nuovi incidenti

Le informazioni diffuse nelle ultime ore aggiungono un elemento importante alla ricostruzione. Secondo le Guardie Rivoluzionarie, l'esplosione sarebbe stata provocata dall'urto contro una mina navale lungo una rotta che Teheran considera non autorizzata. La deflagrazione avrebbe interessato la sala macchine, provocando un incendio.

Le autorità iraniane sostengono inoltre che si tratti del terzo episodio analogo registrato da sabato. Le dichiarazioni non consentono però di stabilire con certezza la dinamica di tutti gli incidenti segnalati.

L'organizzazione britannica UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ha riferito separatamente di una petroliera colpita sul lato sinistro da un proiettile non identificato durante l'uscita dallo stretto. In quel caso l'equipaggio sarebbe rimasto incolume. Non è stato accertato se la segnalazione britannica e quella iraniana riguardino la stessa imbarcazione.

La presenza di mine rappresenterebbe un ulteriore pericolo per il traffico commerciale, perché potrebbe mettere a rischio anche navi non direttamente coinvolte nelle ostilità.

Hormuz, il passaggio strategico del petrolio mondiale

Lo Stretto di Hormuz collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e rappresenta uno dei principali punti di transito energetico del mondo. Prima della guerra, attraverso questo corridoio marittimo passava una quantità di petrolio equivalente a circa un quinto dei consumi mondiali.

Da qui transitano le esportazioni energetiche di Paesi come Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dirette soprattutto verso i mercati asiatici.

La crisi militare iniziata il 28 febbraio 2026 con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran ha profondamente modificato le condizioni di navigazione nell'area. Le restrizioni imposte da Teheran, il blocco navale americano e i ripetuti incidenti hanno aumentato i rischi per le compagnie di navigazione.

Secondo le informazioni raccolte da Reuters, tra il 28 settembre e il 5 ottobre sono stati registrati almeno dodici episodi tra attacchi, tentativi di attacco e azioni intimidatorie contro le petroliere, il dato settimanale più elevato dall'inizio del conflitto.

La tensione tra Iran e Stati Uniti

L'incidente si inserisce in una nuova fase di confronto tra Washington e Teheran. Nelle stesse ore, il comando centrale americano CENTCOM ha riferito di aver immobilizzato nel Golfo di Oman una nave commerciale battente bandiera panamense, la Ocean Molica, accusata di aver tentato di violare il blocco navale statunitense.

Secondo la ricostruzione americana, un velivolo militare avrebbe utilizzato munizionamento di precisione per disabilitare il sistema di propulsione della nave, senza provocare feriti tra i membri dell'equipaggio.

Sul piano diplomatico, i negoziati per ristabilire la libertà di navigazione rimangono bloccati. Mohsen Rezaei, esponente della leadership iraniana, ha giudicato insufficiente la risposta degli Stati Uniti alla proposta presentata da Teheran per riaprire lo stretto.

L'Iran continua a subordinare un accordo al rispetto di sette condizioni, mentre la mediazione del Qatar non ha ancora prodotto un'intesa.

Le conseguenze per il mercato energetico

La successione degli incidenti aumenta l'incertezza sulle forniture internazionali di petrolio e gas. Ogni nuova minaccia alla navigazione può incidere sui costi assicurativi, sui noli marittimi e sulle decisioni delle compagnie che operano nel Golfo Persico.

Le ripercussioni potrebbero raggiungere anche l'Europa e l'Italia, attraverso un eventuale aumento dei prezzi dell'energia e dei costi di trasporto delle merci.

Non è tuttavia possibile attribuire a questo singolo episodio un effetto preciso sulle quotazioni petrolifere senza dati aggiornati dei mercati.

Il rischio principale riguarda la continuità degli approvvigionamenti. Un'interruzione prolungata del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz potrebbe costringere i Paesi importatori a ricorrere a forniture alternative, con conseguenze sulle catene logistiche internazionali.

La sicurezza degli equipaggi e gli sviluppi attesi

Rimangono aperti numerosi interrogativi sulla sorte della petroliera. Non sono stati confermati il numero dei marittimi presenti a bordo, la loro nazionalità e l'eventuale necessità di operazioni di soccorso.

La verifica indipendente dell'accaduto sarà decisiva anche per stabilire se l'incendio sia stato provocato da una mina, da un proiettile o da un'altra azione militare.

Il nuovo episodio conferma comunque la crescente pericolosità della navigazione nello Stretto di Hormuz, dove la contrapposizione tra le forze iraniane e quelle statunitensi si intreccia con la sicurezza delle rotte commerciali.

In un'area dalla quale dipende una parte rilevante dell'approvvigionamento energetico mondiale, ogni incidente rischia di aggravare una crisi che resta lontana da una soluzione diplomatica.