Moab, la bomba gigante che torna nei piani Usa per l’Iran Washington valuta nuove opzioni militari, ma l’arma non è progettata per distruggere bunker profondi

La chiamano «madre di tutte le bombe», ma il soprannome rischia di nascondere la domanda più importante: che cosa può davvero ottenere sul campo? La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, nota come Moab, è tornata al centro delle discussioni sui possibili sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo un’indiscrezione della CNN, ripresa il 15 ottobre da Reuters, i pianificatori militari americani avrebbero preso in esame anche il suo impiego in eventuali nuove operazioni contro infrastrutture energetiche e siti nucleari iraniani. Non significa che l’ordine sia stato impartito: Reuters ha precisato di non aver potuto verificare autonomamente la ricostruzione.

Che cos’è la «madre di tutte le bombe»

Sviluppata dagli Stati Uniti nei primi anni Duemila, la Moab è un ordigno convenzionale a guida satellitare dal peso complessivo di circa 9.800 chilogrammi, pari a 21.600 libbre. Il suo punto di forza è l’onda d’urto prodotta dall’esplosione, studiata per colpire un’area estesa e travolgere postazioni, ostacoli e strutture in superficie o relativamente esposte. Non è un’arma nucleare e non va confusa con i penetratori destinati a raggiungere impianti situati sotto spessi strati di roccia e cemento.

Il debutto in combattimento risale all’aprile del 2017, quando l’Aeronautica statunitense la utilizzò nella provincia afghana di Nangarhar contro un complesso di gallerie e postazioni dell’Isis-K. Quell’operazione mostrò la capacità distruttiva della bomba, ma anche la natura particolare del suo impiego: un bersaglio circoscritto, individuato nell’ambito di una campagna militare già in corso.

Il limite dei bunker sotterranei

Il nodo iraniano è diverso. Parte dell’interesse strategico dei siti nucleari di Teheran dipende proprio dalla protezione garantita dalla profondità e dalle fortificazioni. Per attaccare obiettivi di questo tipo, l’arsenale americano comprende la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, una bomba concepita per penetrare nel terreno e nelle strutture rinforzate prima di esplodere. La Moab, al contrario, concentra i suoi effetti soprattutto nell’esplosione esterna: la sua enorme massa non basta a trasformarla in uno strumento adatto a raggiungere qualsiasi installazione sotterranea.

È la ragione per cui la possibile scelta della Moab solleva interrogativi anche tra chi valuta le opzioni militari. Una dimostrazione di forza non coincide necessariamente con la distruzione di un obiettivo strategico. L’efficacia dipenderebbe dalla conformazione del sito, dalla sua posizione e dalle difese presenti, mentre l’uso di un ordigno tanto potente imporrebbe un’attenta valutazione dei rischi per la popolazione e per le strutture civili vicine.

Perché torna nel dibattito sull’Iran

L’indiscrezione arriva in una fase in cui Washington cerca strumenti di pressione e valuta le conseguenze di un’eventuale ripresa delle operazioni. L’ipotesi di colpire infrastrutture energetiche aggiunge una dimensione economica alla crisi: danni a impianti e reti potrebbero incidere sui mercati e accrescere l’instabilità regionale. Per Donald Trump, il ricorso a un’arma dal fortissimo impatto simbolico potrebbe apparire come un messaggio di determinazione; resta però da dimostrare che produrrebbe risultati capaci di avvicinare una soluzione politica.

L’esperienza delle guerre recenti suggerisce prudenza nell’equiparare potenza dell’esplosione e successo strategico. Gli effetti immediati di un bombardamento possono essere misurati, quelli sulla volontà negoziale di un avversario molto meno. Nel caso iraniano, inoltre, un nuovo attacco potrebbe provocare risposte militari e aggravare le tensioni lungo le rotte energetiche del Golfo Persico.

Un’opzione, non ancora una decisione

Al 15 ottobre 2026 la Moab resta dunque, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, una possibilità discussa e non un impiego annunciato. La differenza è sostanziale. La scelta di un bersaglio, la valutazione dell’efficacia di un’arma e l’autorizzazione politica sono passaggi distinti. La «madre di tutte le bombe» può imprimere un segno devastante sul terreno, ma nessun ordigno, da solo, garantisce una via d’uscita dalla guerra.