Zelensky: «Putin sta perdendo, 54mila soldati fuori combattimento a ottobre» Il presidente ucraino rivendica perdite record per Mosca e invita il Cremlino a scegliere la diploma

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un nuovo messaggio a Vladimir Putin, accompagnando l'appello alla diplomazia con un bilancio delle operazioni militari che, secondo Kiev, evidenzierebbe le crescenti difficoltà dell'esercito russo. Nel solo mese di ottobre, le forze di Mosca avrebbero subito perdite per 54.400 militari tra morti e feriti gravi, secondo i dati diffusi dalle autorità ucraine.

L'annuncio è arrivato domenica 1° novembre attraverso un messaggio pubblicato su Telegram, nel quale il presidente ucraino ha rivendicato anche i risultati territoriali ottenuti dalle proprie truppe. Secondo la ricostruzione di Zelensky, durante ottobre l'esercito ucraino sarebbe riuscito a riconquistare più territorio di quanto le forze russe abbiano occupato nello stesso periodo.

«La Russia sta perdendo», ha dichiarato il capo dello Stato, sottolineando che l'Ucraina continua a mantenere le proprie posizioni e a liberare territori occupati. Un messaggio che punta a rafforzare la posizione negoziale di Kiev, mentre il conflitto continua a provocare pesanti perdite umane e materiali.

Ottobre, un mese di pesanti perdite per la Russia

I numeri diffusi dalla presidenza ucraina descrivono un mese particolarmente difficile per le truppe russe. Il 21 ottobre, secondo Kiev, sarebbe stato raggiunto anche il picco giornaliero di perdite, con 2.250 militari russi messi fuori combattimento nell'arco di ventiquattro ore.

Si tratta di stime fornite dalle autorità militari ucraine, che non possono essere verificate in maniera indipendente. La quantificazione delle perdite rappresenta uno degli aspetti più controversi della guerra, anche perché entrambe le parti diffondono informazioni parziali sulle proprie vittime e su quelle dell'avversario.

Il dato di ottobre, se confermato, evidenzierebbe comunque il costo crescente delle operazioni offensive russe. La capacità di sostituire i militari caduti o feriti, mantenere operative le unità e garantire rifornimenti adeguati costituisce uno degli elementi decisivi per la prosecuzione del conflitto.

Kiev rivendica la riconquista di 96 chilometri quadrati

Accanto al bilancio delle perdite russe, Zelensky ha presentato anche i risultati delle operazioni territoriali. Secondo il presidente, nel mese di ottobre le forze di difesa ucraine hanno liberato 96,2 chilometri quadrati di territorio nazionale, una superficie superiore di 10,4 chilometri quadrati rispetto a quella conquistata dall'esercito russo nello stesso intervallo di tempo.

Un risultato che il governo di Kiev considera significativo, soprattutto alla luce della pressione esercitata dalle truppe di Mosca lungo diversi settori del fronte orientale.

Il saldo territoriale positivo rivendicato dall'Ucraina non significa tuttavia che la situazione militare sia definitivamente cambiata. La guerra continua a essere caratterizzata da combattimenti intensi, attacchi con droni, bombardamenti e operazioni locali che possono modificare rapidamente gli equilibri sul terreno.

Il presidente ucraino ha ringraziato i militari impegnati al fronte, attribuendo alle brigate e alle unità operative il merito di aver contenuto l'avanzata russa e recuperato posizioni strategiche.

L'appello a Putin: fermare le armi e trattare

La dichiarazione di Zelensky non si limita alla dimensione militare. Il presidente ucraino ha infatti collegato direttamente le perdite russe alla necessità di avviare un percorso diplomatico che possa condurre alla cessazione delle ostilità.

Secondo il leader di Kiev, la Russia avrebbe la possibilità di interrompere il sacrificio di migliaia di soldati scegliendo un cessate il fuoco e negoziati concreti.

L'appello arriva in una fase nella quale proseguono i tentativi internazionali di individuare una possibile soluzione negoziale, pur restando profonde le divergenze sulle condizioni di un accordo, sul futuro dei territori occupati e sulle garanzie di sicurezza richieste dall'Ucraina.

Da Mosca segnali di dialogo, ma restano le distanze

Nelle stesse ore, dal Cremlino sono arrivate dichiarazioni che lasciano formalmente aperta la possibilità di un confronto diretto tra i due presidenti.

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha affermato che Putin non avrebbe mai escluso un colloquio con Zelensky e che risponderebbe a una sua eventuale telefonata. Lo stesso consigliere ha però ribadito che il presidente ucraino potrebbe recarsi a Mosca per un incontro personale.

Una disponibilità dichiarata che non equivale, almeno per il momento, a un'intesa sulle condizioni necessarie per fermare la guerra. Il confronto resta legato a questioni politiche e territoriali sulle quali le posizioni dei due governi continuano a essere distanti.

Per Zelensky, i risultati militari di ottobre rappresentano un argomento da portare anche sul tavolo diplomatico. L'obiettivo dichiarato è dimostrare che il proseguimento delle operazioni comporta costi sempre maggiori per Mosca e che la strada del negoziato potrebbe evitare nuove perdite.

Resta da capire se le aperture verbali potranno tradursi in iniziative concrete. Intanto, mentre i combattimenti proseguono, il bilancio umano della guerra continua ad aggravarsi e la prospettiva di una tregua rimane una delle questioni centrali dell'agenda internazionale.