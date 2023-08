Hawaii, anatomia di un incendio che ha fatto strage Dimissionario Herman Andaya, il capo delle emergenze di Maui

Il capo dell'Ufficio di Gestione delle Emergenze di Maui si è dimesso improvvisamente giovedì, un giorno dopo aver detto di non avere rimpianti per non aver utilizzato sirene per avvertire i residenti degli incendi che hanno devastato la storica comunità marittima di Lahaina e ucciso almeno 111 persone.

Tale decisione dell'agenzia guidata dall'Amministratore Herman Andaya, insieme alla carenza d'acqua che ha ostacolato i vigili del fuoco e a un percorso di fuga intasato dai veicoli, ha suscitato intense critiche da parte di molti residenti. La mancanza di sirene è emersa come un possibile passo falso e faceva parte di una serie di problemi di comunicazione che hanno contribuito al caos. I

l sindaco Richard Bissen ha accettato le dimissioni di Andaya con effetto immediato, ha annunciato il Comune di Maui su Facebook. Andaya ha citato ragioni di salute non specificate, senza ulteriori dettagli forniti.

"Dati la gravità della crisi che stiamo affrontando, il mio team ed io metteremo qualcuno in questa posizione chiave il più rapidamente possibile", ha detto Bissen nella dichiarazione. Un giorno prima, Andaya aveva difeso la decisione di non far suonare le sirene mentre le fiamme infuriavano. Hawaii ha ciò che presenta come il sistema di sirene di allarme all'aperto più grande al mondo.

"Avevamo paura che le persone sarebbero andate mauka", ha detto Andaya, usando una parola hawaiana che significa verso l'interno o verso la montagna. "Se fosse stato così, sarebbero andate nel fuoco". Il sistema di sirene è stato creato dopo uno tsunami del 1946 che ha ucciso più di 150 persone nell'Isola Grande, e il suo sito web afferma che possono essere utilizzate per l'allerta incendi.

Andaya avrebbe dovuto partecipare a una riunione della commissione di sicurezza antincendio e pubblica di Maui giovedì mattina, ma è stata cancellata. Mercoledì aveva difeso vigorosamente le sue qualifiche per il lavoro, che ricopriva dal 2017. Ha detto di non essere stato nominato ma di essere stato vagliato, ha sostenuto un esame della funzione pubblica ed è stato intervistato da responsabili esperti di gestione delle emergenze.

Andaya ha detto di essere stato in precedenza vicedirettore del Dipartimento di Housing e Human Concerns della Contea di Maui e di essere stato capo di gabinetto dell'ex sindaco della Contea di Maui, Alan Arakawa, per 11 anni. In quel periodo, ha detto, si è spesso recato presso i "centri operativi di emergenza" e ha partecipato a numerosi addestramenti.

"Quindi dire che non sono qualificato penso che sia scorretto", ha detto. Arakawa ha detto di essere deluso dalle dimissioni "perché ora ci manca una persona davvero qualificata". Arakawa ha detto che Andaya è stato valutato per il lavoro dal servizio del personale della contea. "Stava cercando di essere forte e cercando di fare il lavoro", ha detto Arakawa riguardo alla risposta agli incendi. "Era molto, molto addolorato per tutto quello che è successo".

La Procuratrice Generale delle Hawaii, Anne Lopez, ha anticipato che un'organizzazione esterna condurrà una revisione "imparziale e indipendente" della risposta del governo e gli ufficiali intendono "agevolare eventuali azioni correttive necessarie e promuovere la futura preparazione alle emergenze".

L'indagine richiederà probabilmente mesi, ha aggiunto. Avery Dagupion, la cui casa è stata distrutta, è tra i molti residenti che dicono di non aver ricevuto avvertimenti precedenti per evacuare. Ha citato un annuncio di Bissen dell'8 agosto secondo cui l'incendio era stato contenuto. Questo ha indotto le persone a sentirsi al sicuro e lo ha lasciato diffidente nei confronti dei funzionari, ha detto Dagupion. Alla conferenza stampa di mercoledì, il governatore Josh Green e Bissen hanno reagito con irritazione quando sono stati interrogati su tali critiche.

"Le persone che stavano cercando di spegnere questi incendi vivevano in quelle case - 25 dei nostri pompieri hanno perso le loro case", ha detto Bissen. "Pensate che stessero facendo un lavoro a metà?" I residenti sfollati stanno gradualmente riempiendo gli alberghi che sono pronti ad ospitarli e fornire servizi almeno fino alla prossima primavera. Le autorità sperano di svuotare i rifugi affollati e scomodi entro la prossima settimana, ha detto Brad Kieserman, vice presidente delle operazioni di emergenza della Croce Rossa Americana.

Gli alberghi sono anche disponibili per gli sfollati idonei che hanno trascorso gli ultimi otto giorni dormendo in auto o accampati nei parcheggi, ha detto. "Saremo in grado di tenere le persone negli alberghi per tutto il tempo necessario per trovare una sistemazione per loro", ha detto Kieserman in una conferenza stampa. "Sono fiducioso che avremo abbondanza di camere". I contratti con gli alberghi dureranno almeno sette mesi ma potrebbero essere facilmente prorogati, ha detto. I fornitori di servizi presso le strutture offriranno pasti, consulenza, assistenza finanziaria e altro aiuto in caso di disastri. Green ha detto che almeno 1.000 camere d'albergo saranno riservate.

Inoltre, AirBnB ha detto che la sua ala non profit fornirà proprietà per 1.000 persone. Il governatore ha anche promesso di proteggere i proprietari terrieri locali dal essere "vittime" da parte di acquirenti opportunisti. Green ha detto mercoledì che ha dato istruzioni al procuratore generale dello stato di lavorare per un moratoria sulle transazioni fondiarie a Lahaina, anche se ha riconosciuto che ciò probabilmente affronterà sfide legali. Dato che le fiamme hanno consumato gran parte di Lahaina poco più di una settimana fa, i residenti locali hanno temuto che una città ricostruita potesse diventare ancor più orientata verso visitatori facoltosi. La causa degli incendi, i più mortali negli Stati Uniti da più di un secolo, è sotto inchiesta.

La compagnia elettrica locale è stata criticata per aver lasciato accesa l'elettricità mentre venti forti di un uragano che passava colpivano un'area arida, e un video ha mostrato un cavo che penzolava in una macchia di erba carbonizzata, circondata dalle fiamme, nei primi momenti dell'incendio.

"I fatti su questo evento continueranno a evolversi", ha scritto la CEO di Hawaiian Electric, Shelee Kimura, in una e-mail ai clienti dell'azienda giovedì. "E sebbene possano non esserci risposte per un po' di tempo, siamo impegnati, in collaborazione con molti altri, a scoprire cosa è successo mentre continuiamo a concentrarci urgentemente sugli sforzi di ripristino e ricostruzione di Maui".

La ricerca delle persone scomparse si è estesa oltre Lahaina ad altre comunità distrutte. Gli addetti alla ricerca avevano coperto circa il 45% del territorio bruciato fino a giovedì, ha detto il governatore. Corrine Hussey Nobriga, la cui casa è stata risparmiata, ha detto che è difficile attribuire colpe a una tragedia che ha colto tutti di sorpresa, anche se alcuni dei suoi vicini hanno sollevato dubbi sulla mancanza di sirene e sulle inadeguate vie di evacuazione. Il fuoco si è mosso rapidamente nel suo quartiere, non lontano da dove le squadre stavano setacciando le ceneri e i detriti alla ricerca di resti umani.

"Un minuto abbiamo visto il fuoco laggiù", ha detto, indicando colline lontane, "e il minuto dopo sta consumando tutte queste case". La ricerca è stata ostacolata dal servizio intermittente del telefono cellulare e da informazioni fuorvianti sui social media. Si sono anche verificati problemi nel trovare persone che potrebbero trovarsi in ospedali, rifugiate a casa di amici o in rifugi non ufficiali sorti improvvisamente.

Molte persone hanno distribuito volantini e bussavano di porta in porta alla ricerca di persone care. La divisione di Honolulu dell'FBI ha detto che sta aiutando la polizia di Maui a individuare e identificare le persone scomparse. I membri della famiglia immediata che si trovano a Maui possono fornire campioni di DNA presso l'Hyatt Recency a Kaanapali a partire da venerdì, e coloro che si trovano altrove possono contattare l'FBI per istruzioni. Judy Riley, che ha lavorato con le famiglie alla ricerca dei parenti, ha detto che false piste e la sensazione che "nessuno è responsabile delle persone scomparse" hanno contribuito a un senso di disperazione.

"Se cerchi persone scomparse, è facile che le persone sfuggano", ha detto.