Ucraina, attacco russo con drone a Dnipro: due morti nella notte Colpito un quartiere residenziale, distrutte e danneggiate abitazioni private

L’attacco notturno. Due persone sono state uccise nella notte in seguito a un attacco con drone lanciato dalle forze russe contro la città di Dnipro, nell’Ucraina orientale. L’azione si è verificata nelle ore notturne e ha colpito un’area residenziale, causando un vasto incendio.

Le vittime e i danni

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione regionale, una abitazione privata è stata completamente distrutta, mentre altre due hanno riportato danni significativi. Le vittime sono un uomo e una donna, residenti nella zona colpita dall’esplosione.

La conferma delle autorità locali

A fornire i dettagli è stato Oleksandr Ganja, capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, che ha riferito dell’incendio sviluppatosi dopo l’impatto del drone e dell’intervento dei soccorsi nelle ore successive.

Il contesto del conflitto

L’attacco su Dnipro si inserisce nel quadro delle operazioni russe che continuano a colpire infrastrutture e aree urbane dell’Ucraina orientale, con un bilancio che coinvolge ancora una volta civili e abitazioni private.