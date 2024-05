Afganistan, il mostro reclutato dagli Stati Uniti contro i talebani A Kandahar rapiva, uccideva, faceva come gli pareva, nel nome di una finta democrazia

Il generale Abdul Raziq è stato uno dei più fieri alleati dell'America nella lotta contro i talebani. Era giovane e carismatico, un guerriero coraggioso che comandava la lealtà e il rispetto dei suoi uomini. Ha contribuito a respingere i talebani nel cruciale campo di battaglia di Kandahar, proprio mentre gli insorti avanzavano in tutto l’Afghanistan.

Ma il suo successo, fino al suo assassinio nel 2018, si è basato sulla tortura, sulle uccisioni extragiudiziali e sui rapimenti. In nome della sicurezza, ha trasformato la polizia di Kandahar in una forza di combattimento senza vincoli. Secondo un'indagine su migliaia di casi, i suoi ufficiali, addestrati, armati e pagati dagli Stati Uniti, non hanno preso nota dei diritti umani o del giusto processo. La maggior parte delle sue vittime non furono mai più viste.

La strategia di Washington in Afghanistan mirava a sconfiggere i talebani conquistando i cuori e le menti delle persone per cui si supponeva combattesse. Ma Raziq incarnava un difetto in quel piano. Gli americani hanno dato potere a signori della guerra, politici corrotti e veri e propri criminali in nome dell’opportunità militare. Ha scelto dei delegati per i quali i fini spesso giustificavano i mezzi.

L'utilizzo di uomini come Raziq ha spinto molti afghani verso i talebani. E ha convinto altri, compresi coloro che avrebbero potuto essere in sintonia con gli obiettivi statunitensi, che non ci si poteva fidare del governo centrale sostenuto dagli Stati Uniti per sistemare l’Afghanistan. Se mai ci fosse stata la possibilità che gli Stati Uniti potessero sradicare i Talebani, la strategia di guerra avrebbe reso tutto molto più difficile.

Una campagna selvaggia

Dopo il caotico ritiro dell'America dall'Afghanistan, abbiamo potuto improvvisamente visitare persone e luoghi che erano vietati durante i combattimenti. Abbiamo viaggiato lì, sperando di scoprire cosa è realmente accaduto durante la guerra più lunga d'America.

Sono stati esaminati più di 50.000 denunce scritte a mano e conservate nei registri dell’ex governo di Kandahar, sostenuto dagli Stati Uniti. In essi abbiamo trovato i dettagli di quasi 2.200 casi di sospette sparizioni. Da lì siamo andati in centinaia di case in tutta Kandahar.

Quasi 1.000 persone hanno affermato che i loro cari erano stati rapiti o uccisi dalle forze di sicurezza governative. Abbiamo confermato quasi 400 casi, spesso con testimoni oculari dei rapimenti. Abbiamo anche corroborato le loro affermazioni con rapporti della polizia afgana, dichiarazioni giurate e altri documenti governativi che avevano archiviato. In ciascuna delle sparizioni forzate, la persona risulta ancora scomparsa.

Anche allora, i funzionari statunitensi capirono la malevolenza di Raziq. "A volte chiedevamo a Raziq informazioni su episodi di presunte violazioni dei diritti umani, e quando ottenevamo risposte dicevamo, Whoa, spero di non essere implicati in un crimine di guerra solo per averne sentito parlare", ha ricordato Henry Ensher, un funzionario statale Funzionario del dipartimento che ha ricoperto diversi incarichi in Afghanistan. "Sapevamo cosa stavamo facendo, ma non pensavamo di avere scelta", ha detto Ensher.

Il costo

Sarebbe troppo semplice dire che la tattica di Raziq sia stata del tutto vana. Per certi aspetti hanno funzionato, riaffermando il controllo del governo a Kandahar e spingendo i ribelli nell’entroterra. Raziq si è guadagnato l’ammirazione di molti oppositori dei talebani. Più di una dozzina di funzionari statunitensi hanno affermato che senza di lui i talebani sarebbero avanzati molto più velocemente.

Ma i metodi di Raziq hanno avuto un impatto negativo. Hanno suscitato una tale inimicizia tra le sue vittime che i talebani hanno trasformato la sua crudeltà in uno strumento di reclutamento. Funzionari talebani hanno pubblicato video su di lui su WhatsApp per attirare nuovi combattenti.

Molti afgani arrivarono ad insultare il governo sostenuto dagli Stati Uniti e tutto ciò che rappresentava. "Nessuno di noi ha sostenuto i talebani, almeno non all'inizio", ha detto Fazul Rahman, il cui fratello è stato rapito davanti a testimoni durante il regno di Raziq. “Ma quando il governo è crollato, ho corso per le strade, gioendo”.

Persino alcuni che hanno applaudito la spietatezza di Raziq si sono lamentati della corruzione e della criminalità da lui generata, una parte fondamentale del motivo per cui il governo afghano è crollato nel 2021. Dopo la morte di Raziq, i suoi comandanti sono andati oltre. Hanno estorto denaro alla gente comune e hanno rubato salari e provviste ai loro stessi uomini. "Ciò che hanno portato sotto il nome di democrazia era un sistema nelle mani di pochi gruppi mafiosi", ha detto un residente di Kandahar che inizialmente sosteneva il governo. “La gente arrivò a odiare la democrazia”.

Storici e studiosi passeranno anni a discutere se gli Stati Uniti avrebbero mai potuto avere successo. La nazione più ricca del mondo aveva invaso una delle nazioni più povere e aveva tentato di ricostruirla insediando un nuovo governo. Tali sforzi altrove sono falliti.

Ma gli errori degli Stati Uniti – dare potere ad assassini spietati, trasformare gli alleati in nemici, consentire una corruzione dilagante – hanno reso la perdita della sua guerra più lunga, almeno in parte, autoinflitta.