La devastazione delle città ucraine: realizzata una mappa della distruzione Creato un registro di ogni città, ogni strada, ogni edificio che è stato fatto saltare in aria

Dall'inizio della guerra, il New York Times ha tracciato una mappa dettagliata degli edifici distrutti, offrendo una visione d'insieme della devastazione inflitta alle città. Questo lavoro certosino ci permette di comprendere meglio l'entità dei danni subiti dai centri urbani, spesso al centro delle azioni belliche.

Mariupol, città portuale strategica nel sud-est dell'Ucraina, emerge come uno dei luoghi più colpiti. Le immagini satellitari rivelano quartieri interi rasi al suolo, con edifici residenziali, scuole e ospedali ridotti a macerie. La distruzione del Teatro Drammatico, che fungeva da rifugio per centinaia di civili, simboleggia la brutalità del conflitto.

Un'altra città devastata è Kharkiv, situata nel nord-est del Paese, vicino al confine russo. Il centro storico, un tempo famoso per la sua architettura, è ora irriconoscibile. Gli attacchi continui hanno colpito numerose infrastrutture civili, tra cui università, biblioteche e musei, privando la città di una parte significativa del suo patrimonio culturale.

Non meno significativa è la situazione a Severodonetsk, nel Donbass. Qui, la battaglia per il controllo della città ha lasciato una scia di distruzione che ha colpito principalmente edifici residenziali. La perdita di case ha costretto migliaia di famiglie a fuggire, aumentando il numero di sfollati interni.

Kiev, la capitale, sebbene non colpita quanto le altre città menzionate, ha subito danni considerevoli in alcuni quartieri periferici. Gli attacchi mirati a infrastrutture critiche come centrali elettriche e reti di comunicazione hanno cercato di minare il morale e la resistenza della popolazione.

Infine, Mariinka e Popasna, due piccole città nel Donbass, hanno subito distruzioni quasi totali. Le case sono ora cumuli di macerie e le strade deserte risuonano del silenzio lasciato dalla fuga degli abitanti. La loro sorte è emblematica di molte altre località minori che non trovano spazio nelle cronache quotidiane, ma che condividono un destino tragico.

La mappa del New York Times non è solo un resoconto di edifici distrutti, ma un monito visivo dell'impatto umano e culturale della guerra. Ogni edificio raso al suolo rappresenta una vita cambiata per sempre, un pezzo di storia cancellato e una comunità spezzata. Le città colpite continuano a lottare per la sopravvivenza e la ricostruzione, nonostante le ferite profonde inflitte dal conflitto.