Parigi, attacco alle centraline dei treni dell'alta velocità: è terrorismo A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, bloccati 800mila passeggeri

A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) ha dichiarato di essere stata vittima di "un massiccio attacco volto a paralizzare la rete TGV" e chiede oggi "a tutti i viaggiatori di rinviare il viaggio e di non recarsi in stazione". La SNCF è stata "vittima di numerosi atti dolosi la scorsa notte", ha precisato il gruppo ferroviario, "sono stati appiccati incendi intenzionali per danneggiare gli impianti". In particolare, presa di mira la rete elettrica. Il ministro dei Trasporti francese Patrice Vergriete ha condannato fermamente le "azioni criminali" e ha parlato di "atti dolosi coordinati". Il traffico TGV sugli assi Atlantico, Nord ed Est è molto perturbato. "Stiamo deviando alcuni treni sulle linee tradizionali ma dovremo eliminarne un gran numero", ha precisato la SNCF nel suo comunicato stampa. La linea TGV Sud-Est, invece non è stata attaccata direttamente, ha chiarito la compagnia ferroviaria.

In seguito al massiccio attacco alla rete di Alta Velocità in Francia, sono stati mobilitati tutti i servizi di intelligence. Lo riferiscono fonte della sicurezza mentre si registrano disagi molto pensanti a 3 delle 4 linee del Tgv a poche ore dalla cerimonia di apertura dei giochi olimpici.

Il “massiccio attacco” alla rete dei treni ad alta velocità TGV, che causerà disagi fino alla fine del fine settimana, sta interessando 800.000 passeggeri, ha dichiarato venerdì il direttore generale di SNCF Jean-Pierre Farandou durante un briefing con la stampa. Denunciando un “atto criminale oltraggioso”, il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete ha parlato di “conseguenze molto gravi” sul traffico ferroviario, con un treno su due diretto verso il Nord, l'Est e la Bretagna e un treno su quattro “diretto a Bordeaux” nel fine settimana della pausa estiva e dell'apertura dei Giochi Olimpici.