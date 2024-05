Offensiva da nord-est della Russia: l'Ucraina rischia di capitolare Questo mese Kharkiv ha assistito a una forte escalation nella ferocia degli attacchi aerei

Il giorno dopo che un attacco missilistico russo contro un superstore di ferramenta a Kharkiv, in Ucraina, ha ucciso almeno 16 persone, secondo i funzionari locali, il suo presidente, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le forze di Mosca si stavano radunando per una nuova offensiva di terra nel nord-est .

Questo mese Kharkiv ha assistito a una forte escalation nella ferocia degli attacchi aerei, costringendo molti alla fuga. Sabato, un secondo sciopero, avvenuto poche ore dopo l'attacco all'ipermercato, ha colpito le infrastrutture commerciali, ferendo almeno 25 persone.

Lontano dalla prima linea, i funzionari dell’intelligence statunitense e alleata stanno monitorando un aumento delle operazioni di sabotaggio a basso livello in Europa , affermando che gli atti fanno parte di una campagna russa per minare il sostegno all’Ucraina.

Le operazioni segrete sono state per lo più incendi dolosi o tentati incendi dolosi contro una vasta gamma di siti, tra cui un magazzino in Inghilterra, una fabbrica di vernici in Polonia, case in Lettonia e un negozio Ikea in Lituania. Sono state arrestate anche persone accusate di essere agenti russi con l'accusa di aver pianificato attacchi contro basi militari statunitensi.

Vladimir Putin, presidente della Russia, ha cambiato ministro della Difesa questo mese per la prima volta in più di un decennio, e recentemente ha consentito arresti per corruzione tra alti funzionari. L'epurazione è molto probabilmente un segno che ha maggiore fiducia nelle sue prospettive sul campo di battaglia in Ucraina .