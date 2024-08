Gaza, nessuna tregua: ma gli israeliani hanno esaurito ogni spinta possibile La lotta per la liberazione degli ostaggi persa nonostante 40mila vittime palestinesi

L'esercito israeliano ha gravemente danneggiato Hamas ma non riuscirà mai a eliminare completamente il gruppo, secondo alti funzionari americani, i quali affermano che i continui bombardamenti non fanno altro che aumentare i rischi per i civili.

Per molti aspetti, l'operazione militare di Israele ha causato molti più danni ad Hamas di quanto i funzionari statunitensi avessero previsto quando la guerra è iniziata in ottobre. Hamas e la sua leadership sono notevolmente diminuiti, Israele ha distrutto o sequestrato le vie di rifornimento dall'Egitto a Gaza e circa 14.000 combattenti a Gaza sono stati uccisi o catturati, ha affermato l'esercito israeliano il mese scorso.

Ma uno degli obiettivi più importanti di Israele, ovvero il ritorno dei circa 115 ostaggi vivi e morti ancora detenuti a Gaza, può essere garantito solo attraverso negoziati e non con la forza militare, secondo attuali ed ex funzionari americani e israeliani.

Colloqui per una tregua

Si prevede che mediatori, negoziatori israeliani e funzionari provenienti da tutto il mondo si incontreranno in Qatar per un impegno ad alto rischio volto a porre fine alla guerra a Gaza.

Uno dei più fidati consiglieri per la sicurezza nazionale del presidente Biden ha incontrato i funzionari libanesi a Beirut nel tentativo di scongiurare una guerra tra Hezbollah e Israele.

Il complesso ruolo della Turchia nella guerra di Gaza è stato ampiamente messo in luce durante l'incontro tra il presidente Recep Tayyip Erdogan e il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas.

La presidente della Columbia University, Nemat Shafik, si è dimessa dopo mesi di rabbia per la sua gestione delle proteste contro la guerra tra Israele e Hamas.