Papà di Lamine Yamal picchiato e accoltellato: è grave Aggredito in un parcheggio, colpito da tre fendenti di cui due all'addome: non è in pericolo di vita

Non e' in pericolo di vita il padre di Lamine Yamal, 17enne attaccante del Barcellona, che era stato accoltellato mercoledi' sera in Costa Brava: Mounir Nasraoui ha ricevuto tre fendenti, di cui due all'addome, ed e' ricoverato all'ospedale Can Ruti di Badalona in condizioni gravi ma stabili. Per l'aggressione avvenuta in un parcheggio sono stati arrestati tre uomini: sembra che l'antefatto sia stata una lite di poche ore prima quando il padre di Lamine stava portando a spasso il cane e gli era arrivata addosso dell'acqua lanciata da un balcone. Sconvolto Yamal, in ritiro con il Barcellona in vista del debutto di sabato in Liga a Valencia.