Medio Oriente, Hezbollah spara missile contro la sede del Mossad a Tel Aviv L'attacco è una risposta alle esplosioni di cerca persone provocate dai servizi israeliani

Hezbollah ha affermato di aver sparato un missile balistico diretto contro il quartier generale del Mossad nel centro di Israele, vicino Tel Aviv, come ritorsione per gli omicidi e le esplosioni dei cercapersone che la settimana scorsa hanno fatto in Libano una quarantina di morti e circa 3 mila feriti. Il missile terra-terra e' stato intercettato mentre sono risuonate le sirene a Tel Aviv e nella regione centrale di Sharon.