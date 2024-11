Biden e quel sì ai missili a lunga gittata che riapre alle armi in Ucraina Dopo gli spietati attacchi della Russia ai già malconci impianti energetici di Kiev

Il presidente Biden consentirà per la prima volta all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per colpire in profondità la Russia, hanno affermato funzionari statunitensi.

Il permesso di usare i missili, chiamati Army Tactical Missile Systems, o ATACMS, è arrivato in risposta alla decisione della Russia di portare truppe nordcoreane nella lotta, hanno detto i funzionari. È probabile che le armi saranno inizialmente utilizzate per difendere le forze ucraine nella regione di Kursk nella Russia occidentale, hanno detto i funzionari.

Le forze russe sono pronte a lanciare — con una stima di 50.000 soldati, tra cui truppe nordcoreane — un assalto importante alle posizioni ucraine trincerate lì. L'obiettivo del Cremlino è di riprendere tutto il territorio che gli ucraini hanno conquistato durante la loro incursione di agosto.

Se le forze di Kiev usano i missili ATACMS per colpire obiettivi militari chiave russi e nordcoreani, potrebbero aiutare a smussare l'assalto congiunto. Gli ucraini sperano che in future negoziazioni saranno in grado di scambiare qualsiasi territorio russo detengano nella regione di Kursk con il territorio ucraino detenuto dalla Russia.

La decisione rappresenta un cambiamento importante nella politica degli Stati Uniti. Tra due mesi, il presidente eletto Donald Trump entrerà in carica e ha giurato di limitare ulteriormente il sostegno all'Ucraina.

La Russia ha ripreso con pesanti bombardamenti missilicistici e con l'aiuto di droni la sua campagna per distruggere la malconcia rete elettrica dell'Ucraina .